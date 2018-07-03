Сенцов стал лауреатом премии Ukrainian ID Award

Украинскому политузнику Сенцову вручена премия за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы. Он стал первым лауреатом премии основанной гуманитарным форумом Ukrainian ID.

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого осудили на 20 лет строгого режима и посадили в России, стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы. Об этом сообщается на странице Facebook Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID, который основал премию.

7 июля во время ее вручения в Каневе организаторы мероприятия планируют провести флешмоб #FreeSentsov в Украине и среди представителей украинской диаспоры по всему миру.

Олег Сенцов став першим лауреатом премії Ukrainian ID Award, заснованої Ukrainian ID: Перший міжнародний… Опубліковано Ukrainian ID Вівторок, 3 липня 2018 р.

Премией Ukrainian ID Awards ежегодно отмечаться лауреаты, которые сделали значительный вклад в развитие экономики, гуманизацию общества и приумножения культурного капитала.

В частности, ею награждаются знаковые личности любой национальности и сферы деятельности, а также авторитетные организации (кроме политических) в пяти номинациях: экономика, Human Security, общество, технологии, международный диалог.

Незаконно осужденный в РФ Олег Сенцов, который содержится в колонии «Белый Медведь» в Лабытнанги (РФ), с 16 мая объявил голодовку с требованием к РФ отпустить всех незаконно удерживаемых украинцев.

1 июля адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что Олега Сенцова принудительно кормят белково-витаминной смесью и каждый день «закачивают витаминные коктейли». Об этом адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил в эфире программы «Завтра» на телеканале «112 Украина».

По его словам, какое-либо кормление Сенцова обсуждалось с начальником медчасти колонии только после того, как у него «наступит второй кризис».

«На 26 день голодовки у него был первый кризис, и они (медсанчасть– ред.) определили, что если будет второй, то будет обсуждаться вопрос с кормлением. Кормление– белково-витаминная смесь, похожая на детское питание»,– сообщил Динзе.

Адвокат также сообщил, что в последний раз был у Сенцова неделю назад.

«Он находится в стабильном состоянии. Очень бледный, немного «подтормаживал», мозг не получает достаточно питательных веществ и … достаточно плохо соображал. Он старается находится в медчасти, в основном лежать и не ходит как правило, говорит, что это довольно затруднительно и энергозатратно»,– сообщил адвокат.

Динзе отметил, что по словам самого Сенцова, «к нему каждый день приходят люди в погонах– не меньше полковника– и убеждают сняться с голодовки, этот цирк идет по кругу практически каждый день с утра до вечера».

«Все их визиты направлены на то, чтобы посмотреть, проконтролировать, как он, какие процедуры… Никакой конкретики они не предлагают»,– сообщил адвокат.

Он также сообщил, что из ФСИН РФ к Сенцову «уже дважды приезжали врачи, которые контролировали его состояние и витаминные коктейли, которые ему «закачиваются» каждый день».

«Капельницы»,– уточнил Динзе.

Также он добавил, что с российским омбудсменом у него нет никакой связи и к нему со стороны Татьяны Москальковой никто и никогда не обращался.

«Не звонили и не интересовались, нужна ли какая-то помощь»,– добавил адвокат.

Есть ли фамилия Сенцова в списке 23 человек, на которых Украина готова обменять 23 россиян, о чем заявила украинский омбудсмен, Динзе отметил: «Это на уровне политических переговоров… Сторону защиты не ставят в известность по этому поводу, могу только догадываться».

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Украина готова передать России 23 осужденных россиян в обмен на 23 украинцев, содержащихся в РФ.

В Кремле признали, что в переговорах по посещению в РФ удерживаемых лиц «есть трудности».

Российский кинорежиссер Александр Сокуров обратился с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко и Папе Римскому, в котором призвал «сделать все, чтобы освобождение Олега Сенцова стало неизбежным».

В свою очередь с просьбой к Путину о помиловании Сенцова обратился Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, на что в Кремле ответили, что помиловать Сенцова на основании этой просьбы не могут.

Гуманитарный форум «Ukrainian ID»