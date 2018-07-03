Австрия призывает к укреплению диалога с Россией

Такую позицию австрийских властей озвучил канцлер Курц, симпатизирующий российским властям и лично нацлидеру Путину. По словам канцлера с Россией следует «дружить а не конфликтовать».

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к укреплению каналов для диалога с Россией. Об этом он заявил во вторник, представляя в Европарламенте программу председательства Австрии в Совете ЕС, сообщает «Die Presse».

По его словам, Австрия за время своего председательства стремится играть роль «строителя мостов».

Говоря об отношениях с Россией, Курц заметил, что Вена хочет «внести свой вклад в укрепление каналов для диалога с Россией».

«Мир на континенте может существовать только с Россией, а не против нее»,– заявил он.

С 1 июля Австрия начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится следующие полгода.

«Die Presse»