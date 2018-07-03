Фейки и фрики «русского мира». О «реальных людях» в рашистской пропаганде

Российская пропагандистская машина построена исключительно на тотальной, всепоглощающей лжи. В «русском мире» нет место правде, все ложь и обман, озвученный пропагандонами и откровенными фриками.

Артем Шейнин (пропагандон с рашистского 1-го канала) пишет, что разоблачение фейкового «звонка из Винницы» только «подтверждает, что им в эфир звонят реальные люди»Об этом пишет на своей странице в Facebook Олег Петриченко.

А теперь про «реальных людей».

🐷🐶 Артем Шейнин (пропагандон с рашистского 1-го канала) пишет, что разоблачение фейкового "звонка из Винницы" только "… Опубліковано Oleg Petrichenko Вівторок, 3 липня 2018 р.

Сотрудники пригоженской «фабрики троллей», если что, тоже реальные люди, только выдают себя за других и врут за бабки. Про «распятого мальчика» тоже рассказала реальная женщина, только соврала за бабки первого канала. И «диспетчер Карлос» был реальным человеком, только не диспетчером, а уголовником, которому раша тудей за роль «диспетчера» заплатила 48000$. А так, да, реальные люди. В прочем, на радиостанцию 1 сентября 1939 года тоже напали реальные люди, только выдавали они себя за поляков, хотя были немцами.

Да, именно реальные люди едут из РФ убивать украинцев на украинской земле. Десятки тысячи реальных россиян являются непосредственными преступниками и убийцами. Реальные люди создают фейки про «распятого мальчика», «капитана Волошина», «диспетчера Карлоса» и т.д. Миллионы реальных людей орут «Крым-наш!» и радуются каждому убитому украинцу на Донбассе. Миллионы реальных людей одобряют войну России против Украины.

Пора уже понять, что в «русском мире» нет заложников, а есть только соучастники преступлений Кремля. Они отличаются только уровнем ответственности. Нет мифического «путинского режима, который во всем виноват». Есть миллионы реальных людей, которые являются причиной войны на Донбассе. Все это варварство ватного рейха было бы невозможным, если бы за Путиным и его агрессией не стояли миллионы реальных людей, которые искренне разделяют имперские «духовные скрепы»– ложь, подлость и кровожадность.

Олег Петриченко, Facebook