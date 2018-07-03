Россия не Испания. Сравнение «победившей» орды и «проигравшей» цивилизации

Если сравнить Испанию и Россию по уровню и качеству жизни, то вся российская эйфория по поводу столь «блистательной победы» должна разом улетучится. Впрочем судите сами.

Все пиво выпито, горло сорвано, а кабальеро повержены… Но так ли все радужно? Ведь ЧМ-2018 закончится, испанцы уедут на Родину, а нам так и оставаться жить дома, в России. И ведь после повышения пенсионного возраста и НДС существовать в РФ становится еще сложнее, пишет Telegram-канал «Кремлевский мамковед».

Мы решили подлить масла в огонь и сравнить Россию с Испанией:

• уровень процветания страны: Россия на 101 месте, а Испания на 20 месте (The Legatum Prosperity Index 2017).

• средняя зарплата: Россия – ₽36 800, а Испания – ₽95 800 (Numbeo.com, на июнь 2018 в Испании з/п – €1 307).

• уровень здравоохранения: Россия на 102 месте, а Испания на 16 месте (The Legatum Prosperity Index 2017).

• ставка по ипотеке: в России – 11,47%, а в Испании – 2,33% (Numbeo.com, июньские данные этого года при ипотеке на 20 лет).

• социальный капитал: Россия на 130 месте, а Испания на 29 месте (The Legatum Prosperity Index 2017).

• эффективность госуправления и уровень развития демократии: Россия на 115 месте, а Испания на 30 месте (The Legatum Prosperity Index 2017).

Так и живем, а вы все про футбол…

Telegram-канал «Кремлевский мамковед»