Балуху стало лучше, – адвокат Динзе

Состояние здоровья украинского политузника в Крыму Балуха улучшилось. Балух перешел на облегченный режим голодовки и у него улучшилась двигательная активность.

Состояние украинского политзаключенного Владимира Балуха, которому в аннексированном РФ Крыму хотят увеличить срок заключения еще на 4 года, улучшилось. Об этом в комментарии телеканалу «112 Украина» сообщила адвокат Балуха Ольга Динзе.

«На сегодняшний день ему гораздо лучше благодаря лицам, содержащимся с ним в одной камере. Там сидит человек-остеопат, который вправил Балуху позвонки, учит его правильно делать упражнения. В Балуха появилась двигательная активность, он стал чувствовать себя лучше, несмотря на продолжение голодовки», – рассказала она.

По ее словам, Балух не хочет, чтобы сейчас его посещал врач следственного изолятора.

«Он требует врачей организации Красный Крест», – отметила Динзе.

«Балуху никакие смеси не дают. Он три недели назад перешел на облегченный режим голодовки: он ест черные сухари и пьет кисель», – также сообщила адвокат.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

16 января 2018 г. Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен) в «деле о патронах».

Еще одно дело против украинца возбуждено по заявлению Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

15 июня подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения Балуху в виде содержания под стражей до 14 августа.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму, а также сообщила, что Балуха перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны начальника ИВС.

Подконтрольный Кремлю суд в Крыму рассматривает дело об якобы избиении украинским активистом Владимиром Балухом начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко.

Прокурор обвинения просит для Балуха 4 года колонии общего режима с учетом первого уголовного дела.

25 июня Динзе сообщила, что Балуху стало плохо. «У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва», – рассказала тогда адвокат.

«112 Украина»