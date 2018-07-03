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Новости

США не признают российской оккупации и аннексии Крыма

«AFP»
03 июля 2018

В Белом Доме подчеркнули, что позиция США по вопросу Крыма остается неизменной – оккупация и аннексия полуострова Россией не признается властями США.

В Белом доме отметили, что не признают аннексию Крыма Россией, и подчеркнули, что санкции против Кремля будут действовать до тех пор, пока РФ не вернет полуостров Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «AFP».

«Мы не признаем российской аннексии Крыма. Мы согласились, что наши позиции с РФ в этом вопросе расходятся. И наши крымские санкции против РФ будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», – отметила Сандерс.

На вопрос журналистов, будет ли признание аннексии Крыма рассматриваться в принципе, если РФ согласится на некоторые уступки, пресс-секретарь ответила: «Я в этот момент не буду говорить о переговорах».

Напомним, отвечая на вопрос, смогут ли Соединенные Штаты признать Крым частью России, Трамп сказал: «Посмотрим».

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заверил, что США не признают анексии Крыма.

«Это не позиция Соединенных Штатов», – отметил Болтон.

Встреча лидеров США и РФ состоится 16 июля в Хельсинки.

Трамп выразил надежду, что встреча с Путиным будет «замечательной», а говоря о темах общения с Путиным, отметил: «Мир должен начать жить дружно».

Пресс-секретарь Путина заявил, что президенты обсудят «целый ряд очень непростых вопросов».

Трамп в свою очередь заявил, что на встрече с Путиным поднимет вопрос вмешательства России в американские выборы, обсудит конфликты в Сирии и Украине и другие международные проблемы.

«AFP»

Tags: Владимир Путин, Джон Болтон, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, крым, Россия, США

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