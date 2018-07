США не признают российской оккупации и аннексии Крыма

В Белом Доме подчеркнули, что позиция США по вопросу Крыма остается неизменной – оккупация и аннексия полуострова Россией не признается властями США.

В Белом доме отметили, что не признают аннексию Крыма Россией, и подчеркнули, что санкции против Кремля будут действовать до тех пор, пока РФ не вернет полуостров Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает «AFP».

«Мы не признаем российской аннексии Крыма. Мы согласились, что наши позиции с РФ в этом вопросе расходятся. И наши крымские санкции против РФ будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», – отметила Сандерс.

#BREAKING The United States 'does not recognize' Russia's annexation of Crimea, White House says pic.twitter.com/VdRltYXwXz

На вопрос журналистов, будет ли признание аннексии Крыма рассматриваться в принципе, если РФ согласится на некоторые уступки, пресс-секретарь ответила: «Я в этот момент не буду говорить о переговорах».

Напомним, отвечая на вопрос, смогут ли Соединенные Штаты признать Крым частью России, Трамп сказал: «Посмотрим».

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заверил, что США не признают анексии Крыма.

«Это не позиция Соединенных Штатов», – отметил Болтон.

#UPDATE "We do not recognize Russia's attempt to annex Crimea," said White House spokeswoman Sarah Sanders, adding that sanctions against Russia will "remain in place until Russia returns the peninsula to the Ukraine" pic.twitter.com/IlykReAmJh

— AFP news agency (@AFP) July 2, 2018