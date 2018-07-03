Потеря чувства реальности. О неадекватности реакции россиян на события мундиаля

Трансляцию матча Россия-Испания посмотрели 3 млн москвичей. После победы над испанцами беспрецедентные народные гуляния прошли в ряде городов.

В порыве общей радости россияне братались как друг с другом, так и с иностранными болельщиками. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что в случае если сборная пройдет дальше, то впору задуматься о введении новой праздничной даты.

Историческая победа национальной сборной над Испанией сплотила граждан России, а также многочисленных иностранцев, и они вышли на улицы в едином порыве – братались, пели, выпивали, конечно, не без этого, но всеобщая радость была фактически безграничной. Сложно припомнить, когда такое было.

Разве что десять лет назад случилось нечто похожее после другой исторической победы – на Евро-2008 над командой Голландии. Но сейчас чемпионат домашний, и это как бы двойной праздник: и народу больше, и повод значительней – все-таки мировое первенство.

Британская Independent нашла сравнение – «Россия не знала такого триумфа с 1945 года», с Дня Победы, ни больше ни меньше. Аналогии действительно напрашиваются – 1 июля, действительно, день победы, но победы мирной, это и день всеобщей любви друг к другу. У нас есть День народного единства, но разве он собирает такие толпы народа не по разнарядке, не за отгул, не под угрозой попасть в «черный список»?

Журналисты просят прокомментировать победу российской сборной Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента России в чем-то согласен с подобными оценками, но все-таки оговаривается: происходящее – исключительно спортивный праздник.

«Восторженные, эпические оценки этого триумфа понятны с эмоциональной точки зрения. Если посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе и Москвы, что я сам лично видел, то во многом это было, наверное, сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было. Конечно, в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне. Это спорт, он сближает, а не разъединяет, и это честная игра, и в честной игре побеждает тот, кто является сильнейшим на данный момент», – заявил пресс-секретарь российского нацлидера Владимира путина Дмитрий Песков.

Представители российской властной элиты позировали на фоне грандиозной победы и делали селфи. Почему же президент не пришел на стадион? Дмитрий Песков заверяет, что Владимир Путин болел со всей страной. Между тем, поедет ли он в Сочи на матч с Хорватами, пока неизвестно, ведь есть согласованный график.

«Путин, конечно же, тоже болел за наших, радовался победе вместе со всей страной. Дважды перед матчем, где-то в районе полудня, он звонил Черчесову и после игры тоже с ним разговаривал. Поверьте мне, он болел, как и все россияне, от всей души», – отметил Дмитрий Песков.

Собственно, главная сенсация состоялась – это победа нашей сборной над командой Испании и выход в 1/4 турнира. В принципе, нам по силам пройти и Хорватию, а там и до финала не далеко. То, что казалось абсолютной фантастикой еще сутки назад, теперь вполне себе реальная перспектива. А почему бы и нет? Играем дома, поддержка феноменальная.

А если такое произойдет, и Россия выиграет чемпионат, то что это, если не национальный праздник? Впору делать его памятной датой и устанавливать выходной день. Можно предположить, что это будет очень популярный праздник, сродни Новому году.

Это даже по-своему национальная идея – футбол объединяющий. И главное – абсолютно никакой политики и политиков, здесь нет вождей.

Просто общенародное единение. Для нас это уже несколько непривычно – ведь общую радость, как и гнев, кто-то должен возглавить. А если эту неописуемую радость загнать в какие-то рамки, то получится уже совсем не то. Поэтому что-то подсказывает – радоваться придется без далеко идущих последствий.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»