Непонимание смыслов: роль Болтона в контактах Трампа и Путина

В Кремле не теряют надежды на восстановление партнерских отношений с США. Благо слабое знание английского языка порождает нежданные смыслы перевода.

Президент США Дональд Трамп, перехваченный журналистами на трапе самолета по дороге в гольф-клуб, на вопрос о возможности признания Крыма частью России и отмены введенных в 2014 г. санкций ответил фразами I’ll talk to him about everything и We’re going to have to see, что, несмотря на форму («я поговорю с ним обо всем» и «там видно будет») в данной ситуации было, скорее всего, вежливой формой реплики «отстаньте, мне не до вас». Но такая неопределенность всегда вдохновляла российских аналитиков, открывая перед ними широкие возможности, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

Ими они и не замедлили воспользоваться, начав бурно обсуждать на русском языке и для российской аудитории перспективы встречи в Хельсинки 16 июля, где Трамп намерен обсудить с Путиным ситуацию в Сирии и в Украине, а также вмешательство России в президентские выборы 2016 г., которого по версии Кремля вообще не было, то есть совсем, как не было и нет российской армии на Донбассе.

От собственной пропаганды в Москве настолько воспряли духом, что стали слышать слово «посмотрим» уже в каждой фразе Трампа. Слабая надежда мало-помалу переросла в твердую уверенность. Так, по мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, «признание Трампа, что этот вопрос будет им рассмотрен, для нас не является удивительным, потому что еще в своей предвыборной программе он высказывался о том, что не возражает с позицией СМИ, что Крым следует признать частью России».

Правда, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, встречавшийся с Путиным 27 июня в рамках подготовки встречи с Трампом, предупредил его, что в вопросе о Крыме «придется признать наличие разногласий», но и это не лишило россиян надежды. Впрочем, и Болтон, как только мог, обнадежил Москву. «Увидим, что случится, когда они встретятся, есть все возможности для проведения более масштабных переговоров по оказанию помощи в выводе войск Ирана из Сирии и возвращении их обратно в свою страну, что стало бы большим шагом вперед», – сказал он.

Увы, стиль Трампа – контрастный душ для его визави на переговорах: подать надежду, затем встать и направиться к двери, вернуться с полдороги. И это не обещает Путину легкой победы. Кроме того, переговоры с Путиным для Трампа не столько работа на результат, сколько шоу: несговорчивым европейским партнерам он демонстрирует скрытую угрозу поддержать евроскептиков в вопросе отмены санкций, оставив затем Европу наедине с обнаглевшим от безнаказанности хищником, внутриамериканской аудитории – свое превосходство над Обамой по всем направлениям.

Таким образом, роль Путина в Хельсинки, вероятно, сведется к роли мяча для гольфа, который Трамп постарается забить в нужную лунку. А потом к лунке с Путиным снова позовут Болтона.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»