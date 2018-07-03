Вехи истории: КубаньНаш. Запорожцы с Таманского полуострова.

Современная Кубань является территорией России, насчитывая в своем этническом составе 88,3% русских и 2,3% украинцев. Но в 1926 году в Кубанской области наблюдалась совершенно иная картина: 62,2% украинцев и 33,8% русских.

Впервые пойти к солнечным берегам Тамани украинцы решились в конце жаркого лета 1792 года. Большая флотилия в составе 3247 человек на 51 лодке под предводительством Саввы Билого вышла 16 августа из гавани Очакова. 25 августа на Таманском полуострове зазвучала мелодичная украинская речь, пишет на страницах «Фокус» Ростислав Камеристов для проекта Архивариус.

Это событие напрямую связано с разгромом Запорожской Сечи. 3 августа 1775 года императрица Екатерина II подписала манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии». После этого часть войска Запорожского, около 5 тыс. человек, быстро переселилась за Дунай, обосновав с разрешения османского султана Селима III Задунайскую Сечь. Еще около 20 тыс. интегрировались в российскую армию.

Были среди казаков и такие, кто не желал перебираться под турецкое крыло либо оставаться в служении императрице. Они искали новые земли взамен фактически конфискованного места жительства. Так началось движение украинских сечевиков на Кубань в поисках лучшей жизни.

Первопроходцы

В 1788 году было создано искусственное объединение — Черноморское казачье войско, которое, как полагают историки, являлось прямым преемником войска Запорожского. Оно располагалось между Днестром и Бугом, сохраняя структуру и традиции Запорожской Сечи. В 1790 году новоназначенный гетман Черноморского войска Григорий Потемкин под честное слово подарил казакам Таманский полуостров и собственные рыболовные угодья на нем. Причина щедрости заключалась в том, что, владея землей на этой территории, он искал для себя военную защиту.

Уже после смерти Потемкина один из основателей Черноморского войска, военный писарь Антон Головатый обратился к Екатерине II за юридическим подтверждением подарка ее фаворита. До этого времени на правый, не заселенный черкесами берег реки Кубань они отправили своеобразную «научную экспедицию» во главе с есаулом Мокием Гуликом. Казаки обследовали территорию, проверили качество воды, почву и пришли к выводу, что жить здесь можно.

В последний день июня 1792 года императрица дала Черноморскому казачьему войску грамоту о пожаловании Кубанской земли, подарив полуостров Тамань со всей землей на правом берегу реки в вечное владение. До этого к ней на аудиенцию, подкупив придворных, попали казацкие атаманы во главе с Антоном Головатым. Смекалистые казаки знали, чем растопить женское сердце. Сначала они благодарили «матушку» за ее мудрость в возрождении казацкого войска. А потом внезапно надавили на чувства, стройным хором затянув под бандуру жалобную песню «Встань, Грицько, речи нам слово». Екатерина разрыдалась, вспоминая недавно умершего возлюбленного. Утирая распухшие от слез глаза кружевным платочком, она подписала бумагу.

Словом, жест Екатерины не был подарком с царского плеча, ведь казакам пришлось отстаивать свое право поселиться в Тамани. К тому же эта территория стихийно осваивалась запорожцами задолго до официального разрешения. В XVII — начале XVIII века они переправлялись через Азовское море к Ейскому лиману отдельными отрядами, где, выбрав себе полковника и атаманов, строили шалаши, рыбачили, охотились, обустраиваясь на новом месте.

Первая волна прибывших составила в целом до 25 тыс. человек. Не все приезжали из Запорожья, многие ехали из Черниговщины и Северщины. По большей части это были крестьяне, ведь им раздавали земли на льготных условиях. Государыня любыми способами старалась уменьшить казацкое сословие на Кубани. Этот расчет оправдал себя: людей привлекала возможность получить больше земли на юге, чем у себя дома. В результате уже к концу XIX века украинцы составляли почти 50% населения Кубани. Семейные казаки переселялись с имуществом и скотом. Это была полноценная эмиграция, которую можно сравнить с переселением немцев на территории бывшей Российской империи. Настоящих сечевиков на Кубань перебралось до 40% от всего числа казаков.

Селились они преимущественно возле речки Кубань, создавая курени и давая им названия родных городов: Батуринский, Переяславский, Уманский, Чигиринский, Полтавский. Но официально в документах новые населенные пункты позже называли станицами.

Самый крупный город — Екатеринодар (изначально именовавшийся Новой Сечью), теперь это Краснодар, создан казаками кошевого атамана Захария Чепиги. Но предложенное название администрация отклонила, поскольку термин «запорожец» в то время был под запретом. Войско Чепиги 23 октября 1792 года достигло границы подаренной земли — реки Еи. В Ханском городке, на Ейской косе (ныне город Ейск) казаки остановились на зимовку. А 10 мая 1793-го часть отряда Чепиги выступила из южных рубежей военных земель на пограничную реку Кубань. Здесь, в Карасунском Куте, были расквартированы главные части войска. Они начали строить свой город.

Побег от крепостного права

Переселив на Кубань бывших запорожцев, российское самодержавие в 1809–1811 годах взялось за массовое переселение бывших реестровых украинских казаков, то есть крестьян из Черниговской и Полтавской губерний. За два года в Черноморье (так стали называть заселенную черноморцами территорию) прибыло около 42 тыс. семейных казаков. Убегая от крепостной зависимости, они стекались на вольную землю целыми селами.

Интересный факт: администрациям тех местностей, где формировались партии переселенцев, приказали в первую очередь переселять на Кубань семьи, где «было больше девушек и вдов, которые могут еще вступить в брак».

Проблема в том, что смертность в этом регионе была одной из самых высоких во всей Российской империи. Сохранились статистические сведения, по которым в 1794–1817 годах родилось 18 644 мужчины и 17 698 женщин, а умерло 23 716 мужчин и 17 028 женщин. Трудные степные условия жизни и постоянные военные конфликты не щадили население.

В 1848–1849 годах прошли еще две волны массовых переселений реестровых с левого берега Днепра Украины, а также из Харьковской губернии. Прибывали и стихийные беглецы из Подолья, Волыни, юга Украины. Таким образом, в течение 1792–1850 годов в междуречье Кубани и Еи официально переселилось более 105 тыс. украинцев, а к 1865 году их количество составляло уже около 159 тыс.

Переселенцев привлекали не только плодородные земли, но и возможность, как они думали, сохранить запорожское устройство и образ жизни. Но их надежды не оправдывались. Ведь с 1855 года наказных гетманов назначали только из числа российских генералов, а 1 млн десятин казацких земель передали российским помещикам. В 1896 году от их земель отрезали полосу морского побережья, передав ее Черноморской губернии. Что касается условий жизни, то на казачьих землях Кубани не было даже того, что существовало в остальных губерниях Российской империи: земств, собственных церковных епархий и духовных семинарий, судебной палаты, высших учебных заве­дений.

Тем не менее украинцы прижились, и в 1897 году на Кубани их стало уже 47,36%, тогда как русских (великороссов) — 42,56%. Это официальная статистика Всероссийской переписи населения 1897 года.

Попытка вернуться домой

Во время Российской революции появился шанс на независимость Кубани. В этот момент началась упорная борьба за влияние на Кубань между Украиной и пророссийскими силами Дона.

Известно, что 4 января 1918 года 29 политических партий и организаций поддержали Третий Универсал Украинской Центральной Рады, откликнувшись на призыв украинской Черноморской Рады. Более того, они обратились к кубанскому войсковому правительству с просьбой присоединиться к Украине. Но тут палки в колеса поставила российская община, которая находилась не столько под пропагандой большевизма, сколько была верна идеям имперского монархизма.

28 января 1918 года Кубанская краевая войсковая рада во главе с Николаем Рябоволом провозгласила независимую Кубанскую Народную Республику как часть будущей Российской Федеративной Республики. Но очень скоро стало ясно, что демократической Россия не будет. Уже 16 февраля 1918 года на этих землях провозглашают независимую и самостоятельную Кубанскую Народную Республику, продержавшуюся до 1920 года.

Несмотря на мощную большевистскую пропаганду, с весны до осени 1918-го на Кубани большинство казаков решили противостоять красной орде. Этому способствовали конфискация и передел войсковых земель, мародерство красноармейских отрядов, состоявших из иногородних, и незаконные акты расказачивания.

В ответ на это глава Краевой рады Николай Рябовол отправился с делегацией в Киев просить военной помощи у гетмана Украинской державы Павла Скоропадского. Тот живо откликнулся на просьбу, отправив на Кубань 9700 винтовок, 5 млн патронов, 50 тыс. снарядов для 3-дюймовых орудий. Украинская сторона даже предложила высадить десант Александра Натиева из 15 тыс. человек на Азовском побережье Кубани, чтобы защитить край от большевиков, готовящихся захватить Екатеринодар. Более того, между Рябоволом и Скоропадским велись тайные переговоры о воссоединении Кубани и Украины на федеративном принципе. Министр иностранных дел гетманского правительства Дмитрий Дорошенко свидетельствовал, что было заключено тайное соглашение по этому вопросу. Планировалось, что это случится сразу же после изгнания большевиков общими усилиями. Однако план провалился.

В кубанском правительстве произошел раскол на заседании в Новочеркасске 23 июня. После жарких споров о том, нужно ли ориентироваться на Украину или Добровольческую армию Антона Деникина, верх взяли симпатики зарождающегося белого движения. Деникинцы рассматривали Кубань как неотъемлемую часть России, стремясь к упразднению кубанского правительства и Рады и подчинению атамана Кубанского казачьего войска командующему Добровольческой армии. Впрочем, Николай Рябовол и его сторонники продолжали гнуть свою политическую линию. Это стоило ему жизни — после острой критики Деникина на Южнорусской конференции Рябовола застрелили в холле отеля «Палас». Но убийство не оправдало расчеты политических оппонентов: возмущенные казаки стали массово покидать ряды Добровольческой армии, что стало главной причиной поражения белого движения на юге России.

Последовали переговоры с Украинской Народной Республикой о присоединении. В это время делегация Кубани на Парижской мирной конференции поставила вопрос о принятии Кубанской Народной Республики в Лигу Наций. Украина поддержала ее в этом, подчеркнув, что Кубань является украинской этнической территорией, но при этом — независимым государством.

И снова планам не дано было осуществиться. 3 марта 1920 года Красная армия разбила Кубанскую армию и захватила Екатеринодар. Независимая республика пала, казачье войско упразднили, а край включили в состав РСФСР в виде Кубано-Черноморской области.

Впрочем, сопротивление продолжалось до 1922-го, а отдельные повстанческие группы действовали до 1925 года. Неудивительно, что Кубань была обречена стать ареной раскулачивания, расказачивания, Голодомора и массовых репрессий.

Большевистский террор

Тем не менее, как свидетельствует статистика Всесоюзной переписи населения 1926 года, украинцев в этом крае стало еще больше: 62,2% против 33,8% русских. А вот перепись 1939 года просто шокирует: часть русского населения внезапно увеличилась до 88,1%, а украинцев на Кубани осталось только 5%.

Что же произошло с нашим этносом на этой земле за неполных 10 лет? Почему он вдруг исчез?

В 1925 году в этом крае украинцы были самой значительной этнической группой, которая насчитывала более 3 млн человек. Главный идеолог украинизации, нарком образования Николай Скрипник (человек родом из украинского городка Ясиноватая) даже проводил в Кремле переговоры о присоединении Кубани к УССР. К сожалению, он отправился к Сталину без бандуры, а тот держал в руке трубку вместо кружевного платочка и не был подвержен сентиментальным порывам, как Екатерина ІІ. В итоге сделка не состоялась.

Ну не мог «вождь народов» пойти на такой шаг! Он прекрасно понимал, что в этом случае Украине достанется Азовское море и она перекроет доступ России к Черному. А главное — неутихающие как на Кубани, так и в Украине антибольшевистские восстания сольются в единую и мощную волну антисоветского сопротивления.

Тем не менее кое в чем власть прислушалась к Скрипнику. С его подачи на Кубани началось «раскацапивание» (не преследуем цель кого-то обидеть, этот термин официально предложил комиссар Федор Сергеев, более известный как «товарищ Артем») и «коренизация». На Кубани открыли более тысячи украинских школ, педагогических техникумов, на украинском языке издавались газеты и заговорило радио, велось делопроизводство. В благодарность Скрипнику его именем назвали украинский педагогический институт, известный ныне как Краснодарский университет.

Но очень скоро, с начала 1930-х годов, заведения, хоть как-то связанные с украинской идентичностью, стали массово закрывать. Украинцы Кубани попали под первую волну массовых сталинских чисток. Пединститут вместе со всем преподавательским составом и студентами репрессировали в один день. Сам же Николай Скрипник подвергся огромному давлению со стороны ВКП(б), от него потребовали составить покаянный документ с признанием собственных «ошибок». Вместо этого он покончил с собой. Процесс пошел вспять. Во время Голодомора Кубань потеряла почти 30% населения, в некоторых городах не досчитались 70% жителей.

Паспортизация 1932–1933 годов до неузнаваемости изменила этнокарту Кубани. Всех украинцев попросту записали русскими. Фамилии менялись на русский манер, например, Шинкарев, Паньков, Шугаев, Хрущев, Ковалев — это в недавнем прошлом Шинкар, Панько, Шугай, Хрущ, Коваль. Вот почему так радикально выглядит сокращение количества украинцев и резкое повышение общей численности русских в составе населения края.

Если по переписи 1926 года на Северном Кавказе украинцев было более 3 млн, то во время переписи 1947-го их насчитали лишь около 100 тыс., и это были никак не кубанские, а те, которые переехали из Украины недавно. А что сказали в свое оправдание большевики? Вот их аргумент от 1940 года, авторства организатора Всесоюзной переписи населения 1939 года Ивана Саутина: «В инструкционной брошюре, изданной ЦСУ перед переписью 1926 года, специально, например, подчеркивалось, что русских, проживающих на Кубани, поскольку предки их вышли из Украины, следует относить не к русским, к которым они сами себя причисляют, а к украинцам (по признаку племенного происхождения)».

С учетом пропорции выбора родного языка и его интеграции в кубанское общество это нельзя назвать «специальным действием». Ведь потерянное самосознание в те времена, как и во время Российской империи, характеризовалось родным языком, а не навязанным в течение десятилетия мифом про «единый русский народ».

Это и есть ответ на вопрос, почему некогда украинская по этническому составу Кубань теперь является российской. По данным переписи 2010 года, количество украинцев там очень незначительное — лишь 2,3%. И уже мало жителей Краснодарского края помнит, что некогда их предки, казаки и земледельцы из украинских сел, приехали сюда в поисках свободы.

Архивариус, «Фокус»