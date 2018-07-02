Силенок маловато: зачем оккупанты идут на эскалацию накануне псевдовыборов?

Сил для масштабного наступления у противника на данный момент нет. К этому следует добавить и обострение социальной обстановки в оккупированном Россией ОРДЛО.

На фоне очень серьезного обострения на фронте объявление очередного (наверное, 20 по счету) «хлебного» перемирия на Донбассе выглядит как издевательство над здравым смыслом. Начиная со среды по всему фронту начались активные боевые действия – причем, что характерно, в наступление пошли российско-оккупационные войска, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Сначала 27 июня противник активизировался в районе Богдановки – Петровское Старобешевского района. После обеда произошла трагедия – пуском ракеты противотанкового комплекса противником был поражен блиндаж одного из наблюдательных пунктов 93-й мехбригады. В результате трое бойцов погибли на месте. Было ли развитие ситуации и пошел ли противник в наступление на этом участке после уничтожения наблюдательного пункта, решительно непонятно из-за отсутствия деталей. Есть только обрывки информации. По одним данным, блиндаж был поражен снарядом 122-мм самоходной артиллерийской установки, по другим – боевики использовали новейший российский противотанковый комплекс «Корнет» с термобарической боевой частью, чем и объясняется столь большая эффективность обстрела.

Последний вариант вполне может иметь место – в последние несколько недель россияне стали активно использовать новейшие средства поражения, до этого не замеченные на Донбассе. Чего стоят, например, остатки 152-мм корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь», найденные не так давно в районе с. Водяное под Мариуполем. Снаряд стоит довольно больших денег (примерно $70 тыс.), плюс огромных размеров. Так что вполне могут подтвердиться слухи, которые «гуляют» по фронту: в период обострений для поддержки местных боевиков российская армия перебрасывает дивизион самоходных артиллерийских установок «Мста-С». Именно такие чисто российские артустановки фиксировали фото и видеосъемка в августе 2014-го в Новоазовске, феврале 2015-го под Дебальцево и в 2016-м в Горловке.

28-го числа обострение началось в районе н. п. Южное (более известное по местному названию Чигари) под Горловкой. Освобожденный не так давно хутор из десятка дворов сразу же стал объектов непрерывных обстрелов противника из всех видов оружия – по некоторым данным, даже из РСЗО «Град». И вот утром в четверг под прикрытием очередного такого обстрела штурмовая группа противника попыталась атаковать сам населенный пункт.

В результате командир 24-й мехбригады Олег Лотоцкий для удержания позиций был вынужден выдвинуть резервную группу усиления. В результате боя, который длился с 08:30 до 14:40, двое бойцов (в том числе один офицер, ветеран еще афганской войны) погибли. О количестве раненных официальной информации нет. Между тем, согласно, данным пресс-службы бригады, в бою было уничтожено пять боевиков и еще восемь ранено. Откуда такая точность – на данный момент неясно.

Вечером 28 июня произошло обострение еще как минимум на трех участках линии соприкосновения – в районе Авдеевской промки, Новотошковское и на Светлодарской дуге. К сожалению, и тут не обошлось без потерь с нашей стороны. Под Авдеевкой погиб младший сержант из 92-й мехбригады, а на Светлодарке – старший сержант из 72-й бригады. Таким образом, печальный счет только одного дня войны составил четыре погибших героя. А если взять два дня, то 7 человек – это очень серьезная цифра, особенно на фоне последних месяцев, поскольку за весь май потери группировки на Донбассе составили 17 человек.

К сожалению, стоит отметить, что общая ситуация на фронте имеет четкие тенденции к осложнению. И для этого есть целый ряд причин. Во-первых, по ротации с фронта ушли части Десантно-штурмовых войск, которые находились здесь 7-8 мес., на их место пришли мотопехотные и механизированные бригады военного формирования (с номерами 5х). А такие периоды всегда отличаются серьезным обострением – противник, что называется, «пробует на зуб» новоприбывших, стараясь нанести максимальные потери в живой силе и технике, пока новое подразделение не освоится на местности.

Во-вторых, внутренняя социально-экономическая и политическая ситуация в самопровозглашенной «ДНР» требует обострения. Будущие «выборы», нехватка личного состава в частях российско-оккупационных войск, отсутствие работы – все это давит на марионеток в Донецке. Поэтому, кстати, началась массовая приписная кампания всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые остались на оккупированной территории. Всех вызывают в военкомат, где под расписку выдают некую бумагу, в которой под страхом уголовного преследования (читай – подвала) предписывается по первому звонку в течение трех (!) часов явиться на сборный пункт для прохождения 10-дневных военных сборов.

Учитывая все это, вполне можно ожидать серьезных провокаций. И «первые ласточки» уже пошли. Так, вечером 27 июня на въезде в неподконтрольный Иловайск произошел подрыв «памятника» «За оборону Донбасса». В результате конструкция была полностью разрушена. Оккупационные власти поспешили обвинить в этом «украинскую ДРГ» и заявили, что целью подрыва был российский гуманитарный конвой.

По версии российских марионеток, неуловимые «украинские ДРГ» также причастны к взрыву на газораспределительной станции вечером 1 июля в Новоазовском районе. Факельное возгорание было затушено к 5 утра 2 июля. В итоге без газа остались г. Новоазовск, а также прилегающие села (а том числе, и единственный курорт ДНР – поселок Седово). Вполне естественно, что пророссийские пропагандистские СМИ поспешили обвинить в происшедшем «украинских диверсантов».

Есть большая доля вероятности, что в ближайшие два-три дня такие «диверсии» пройдут по всей оккупированной территории и станут поводом для одностороннего выхода из режима перемирия, который, впрочем, никогда и не выполнялся оккупационными властями. Ведь в случае реального окончания активных боевых действий «властям» придется отвечать на множество социальных вопросов, которые сейчас благополучно списываются «на войну».

В целом можно сказать, что на этой неделе нас, вероятно, ждет еще несколько всплесков боевой активности на линии соприкосновения на Донбассе. Однако все они будут иметь локальный характер – сил для масштабного наступления у противника на данный момент нет.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»