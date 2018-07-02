СБУ предотвратила российскую провокацию против крымскотатарского народа

Подконтрольные России граждане Украины готовили провести акцию против крымскотатарского народа пытаясь сорвав премьеру нового крымскотатарского фильма-сказки снятого в оккупированном Крыму.

СБУ предотвратила провокацию по срыву крымскотатарского фильма-сказки «Хыдыр-Деде». Срыв показа фильма планировали организовать экстремисты по заказу российской стороны, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были провести акцию против членов Меджлиса крымскотатарского народа. Еще одна группа должна была распространить листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья группа злоумышленников должна была облить «зеленкой» инициаторов создания картины.

Организаторов провокации задержали во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева, отметили в ведомстве.

«У них изъято заранее подготовленные «зеленку», плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов. Зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщили в СБУ, достоверно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации 20 июня у посольства Венгрии. Отмечается, что те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, где скандировали антивенгерские лозунги и уничтожили чучело премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров выразил благодарность сотрудниками СБУ и полиции за предотвращение провокации.

«Хочу выразить благодарность правоохранительным органам Украины – СБУ и Национальной полиции Украины – за обеспечение идеального порядка в месте, где собрались сотни людей, из которых не менее половины составляли дети», – написал Чубаров в своем Facebook

Сьогодні в Києві в кінотеатрі "Жовтень" відбулася презентація першого в історії кримськотатарського повнометражного… Опубліковано Рефатом Чубаровим Неділя, 1 липня 2018 р.

убаров добавил, что намерен обратиться в СБУ с просьбой дать более подробную информацию о подготовке провокации с указанием фамилий и имен задержанных лиц.

Сценарий киносказки «Хыдыр-Деде» написали журналистка Лиля Буджурова и писатель Олекса Гайворонский. Для съемок киносказки были выбраны живописные исторические места – Бахчисарай, Кезлев (Евпатория), Судак, Биюк-Озенбаш (Счастливое), Большой Каньон, дома-музеи и воссозданные крымскотатарские усадьбы.

СБУ