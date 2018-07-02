Под фанфары футбольных побед Путин может делать с Россией что захочет

Ватная футбольная победа. Весь кремлевский пул каналов в Telegram отмечает так, будто Путин лично въехал в Киев на белом коне. Теперь Путину можно все…

Теперь на фоне такой искусственной эйфории Кремль может смело и вовсе отменить все пенсии, для чеченцев ввести право первой брачной ночи с русскими девушками, а для русских парней обязательную службу в армии и прочих государственных учреждениях сроком на 20 лет и полное отсутствие бюджетных мест в университетах. Все эти полные сил и пышущие здоровьем мужчины и женщины, отмечающие сегодня пиррову победу откатно-распильной сборной, нужны были на митингах против людоедской пенсионной реформы, пишет редакция Telegram-канала «Политота».

Но достойная жизнь сброду, зачатому по пьяни в советских хрущебах, не нужна, они выбирают пьяную истерику на улице. Выбирают хозяйский победный сапог. Советская социальная инженерия увенчалась триумфальным успехом – на основе русских холопов выведена нация стокгольмского синдрома. Впрочем, как говорил Жозеф де Местр, — «каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает».

P.S. Весьма вероятно, что в итоге футбольные «победы» российской сборной может постичь печальная участь мельдониевых «побед» уже олимпийской сборной. Очередное купленное на час халифство ради решения внутриполитических и внешнеполитических задач.

Telegram-канал «Политота»