Назван победитель конкурса проектов Музея Революции Достоинства

Стал известен проект победивший в конкурсе на обустройство в Украине Музея Революции Достоинства и мемориала Героев Небесной Сотни.

Международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов «Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства». Музей построят по проекту «Штурм холма» немецкого архитектурного бюро «Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH», сообщает пресс-служба мемориального комплекса.

«Проект под названием «Штурм холма» по-новому интерпретирует неоклассицизм, интегрируя события на Майдане в европейскую историю, визуально формирует новейший украинский акрополь и украинский агору, утверждая демократическую направленность нации», – сказал гендиректор музея Игорь Пошивайло.

По его словам, реализация этого проектного замысла гармонично дополнит мемориальное пространство на аллее Героев Небесной Сотни и «создаст среду для активного воплощения в жизнь мечты борцов за независимую и процветающую Украину».

Отмечается, что на объявленный Кабмином открытый анонимный конкурс проектов музея и мемориального комплекса поступило 66 заявок из 12 стран мира.

Победителей конкурса в номинации «Мемориал Героев Небесной Сотни» определили в феврале 2018 года. Это архитекторы Ирина Волынец (Львов, Украина) и Мария Процик (Роттердам, Нидерланды).

Вторая стадия конкурса касалась проекта самого музея – уже с учетом того, как выглядит мемориальная часть.

В финале соревновались шесть проектов. Их авторы на условиях анонимности активно сотрудничали с организаторами конкурса, в частности посещали Киев, осматривали места событий, общались с родственниками погибших.

Выставку всех проектов-финалистов откроют в Доме архитектора.

«После подведения итогов конкурса в номинации «Музей Революции Достоинства» и общественного обсуждения конкурсных предложений будет заключен договор с победителем конкурса и начнется разработка проектно-сметной документации по строительству Музея Революции Достоинства», – подытожили в пресс-службе музея.

В марте 2017 президент Петр Порошенко узаконил предоставления земли под «Музей Революции Достоинства».

14 сентября 2017 года Киевсовет выделил земельный участок ориентировочной площадью 1,22 га Музею Революции Достоинства.

Пресс-служба Музея Революции Достоинства