Россия внедряет в оккупированном Крыму практику закрытых судебных процессов

Как сообщают адвокаты крымских политзаключенных: российские оккупационные власти массово внедряют в «судебную» практику закрытые судебные заседания. Прежде всего это касается судилищ над крымскотатарскими активистами.

Россия использует судебные органы Крыма для шлифования незаконных приемов в отношении обвиняемых и внедрение их на своей территории, в частности – практику проведения закрытых судебных заседаний. Об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов на ежемесячной встрече участников объединения «Крымская солидарность», передает «Крым.Реалии».

«Впервые мы столкнулись с таким методом борьбы в севастопольском «деле Хизб ут-Тахрир». Тогда одной из главных задач силовиков было не допустить слушателей на судебные заседания, чтобы не было свидетелей их произвола.

Сейчас происходит то же самое, особенно в Верховном суде Крыма. Даже российские коллеги говорят, что эта практика отрабатывается в Крыму», – подчеркнул Кубердинов.

В то же время он призвал крымчан приходить к зданиям судов на полуострове, даже если заранее известно, что судебные заседания – закрыты.

«Цель обвинения – чтобы люди не слышали, что говорят политзаключенные в зале суда, и чтобы политзаключенные не видели, как их поддерживают. И в этой ситуации важно не оставлять попыток и приходить в суды.

Даже если вас не пустят в зал заседания, это станет поводом для юристов и адвокатов обжаловать такое указание», – пояснил адвокат.

Сообщается, что на заседание участников общественного объединения «Крымская солидарность», которое прошло в Симферополе, собрались около 80 человек – крымскотатарские и украинские активисты, адвокаты, родственники крымских политзаключенных.

После аннексии в Крыму российская власть практикует массовые обыски в общественных активистов, независимых журналистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, активистов кримськотатрського Национального движения и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

«Крым.Реалии»