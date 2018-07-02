В Мариуполе задержали «чиновника» оккупационной администрации ОРДЛО

Задержанный уроженец Мариуполя проживающий в оккупированном Крыму является «прокурором» оккупированных районов Донецкой области.

На выезде из Мариуполя правоохранители задержали так называемого «прокурора» оккупированных районов Донецкой области. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что это гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который в последнее время проживал в оккупированном Севастополе и работал в «прокуратуре» так называемой «ДНР».

#Нацгвардія: На виїзді з Маріуполя затримали "прокурора" "ДНР" Громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який наразі проживає в м. Севастополь, працював в прокуратурі так званої ДНР. Свої дії він пояснює Нацполіції. pic.twitter.com/Nghd6Xgu6z — МВС України (@MVS_UA) July 2, 2018

В ведомстве добавляют, что сейчас он объясняет свои действия Нацполиции.

Пресс-служба МВД Украины