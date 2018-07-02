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Новости

В Мариуполе задержали «чиновника» оккупационной администрации ОРДЛО

Пресс-служба МВД Украины
02 июля 2018

Задержанный уроженец Мариуполя проживающий в оккупированном Крыму является «прокурором» оккупированных районов Донецкой области.

На выезде из Мариуполя правоохранители задержали так называемого «прокурора» оккупированных районов Донецкой области. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что это гражданин 1986 года рождения, уроженец города Мариуполь, который в последнее время проживал в оккупированном Севастополе и работал в «прокуратуре» так называемой «ДНР».

В ведомстве добавляют, что сейчас он объясняет свои действия Нацполиции.

Пресс-служба МВД Украины

Tags: днр, Донецк, мариуполь, оккупация, ОРДЛО, Россия, Севастополь, Украина

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