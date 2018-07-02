Украина может заработать на поставках российского газа в Европу

В связи с ростом потребления газа в Европе у Украины есть шанс заработать на транзите российского газа через ГТС «Нафтогаза». Других альтернатив для прокачки требуемых объемов газа в Европу у России нет.

Увеличение объема поставок пользующегося спросом российского газа в Европу возможно только через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщают «Ведомости».

На годовом общем собрании акционеров предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в первой половине 2018 года компания экспортировала в Европу 101,2 млрд куб м газа. Последние три года экспорт во втором полугодии превышал показатели первого на 1,5–6,5 млрд куб. м. Таким образом, Газпром рассчитывает «перекачать» в европейские страны по итогам 2018 года около 205 млрд куб м газа.

«205,3 млрд куб. м – это максимальные годовые контрактные количества «Газпрома» абсолютно по всем экспортным контрактам в дальнее зарубежье», – сообщил Миллер.

«Газпром» тщательно скрывает любую информацию о своих долгосрочных контрактах. Еще четыре года назад мотивом для этого было скорее сохранение в тайне объемов «минимального годового количества» (более известного как объем поставок по условию «бери или плати»).

Но, как сообщается, с 2014 года ежегодный экспорт российского газа уже вырос на 32,6%.

Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан в 2009 году по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Он рассчитан на десять лет — до 31 декабря 2019 года.

2 марта 2018 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что РФ инициирует расторжение контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу.

«Газпром» ведет строительство двух новых газопроводов — «Северного потока-2» (по дну Балтийского моря) и «Турецкого потока» (по дну Черного моря).

Россияне планируют запустить транзит газа в Европу этими газопроводами до окончания срока действия контракта с «Нафтогазом».

Топ-менеджеры российского монополиста неоднократно заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его.

Как сообщалось, Украина должна привлечь европейского партнера к управлению своей ГТС в 2018 году.

Для продолжения транзита газа на условиях стандартного долгосрочного контракта Украина должна подписать контракт с российским «Газпромом» и найти партнёра, который будет в этом заинтересован.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

«Ведомости»