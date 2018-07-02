За нападением налагерь ромов во Львове стоят российские спецслужбы, – Геращенко

Геращенко считает, что нападение на лагерь ромов организовала Россия, а следующими на очереди были евреи. Российские спецлужбы активно готовят провокации против Украины.

Российские спецслужбы использовали украинскую молодежь, чтобы спланировать нападение на еврейские организации во Львове после нападения на лагерь ромов. Об этом сообщил народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

«Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове», – рассказал Геращенко.

Он также сообщил, что главная задача нападения – показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

«112 Украина»