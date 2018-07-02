Украинский омбудсмен Денисова выдвинула ультиматум России

В ответ на чинимые российской стороной препятствия на встречи с украинскими политузниками в российских тюрьмах, Денисова предлагает не допускать российского омбудсмена Москалькову к россиянам находящимся в Украине в заключении или под следсттвием.

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что поскольку российская сторона не пустила ее ни к одному украинскому политзаключенному, то и российского омбудсмена не допустят к задержанным россиянам до выполнения договоренностей. Об этом она заявила во время согласительного совета парламента в понедельник, 2 июля.

По ее словам, поскольку были предварительные договоренности между президентами РФ и Украины и Владимир Путин гарантировал, что украинский представитель будет допущен ко всем задержанным, она направила все необходимые документы своей коллеге Татьяне Москальковой и поехала в Москву.

«Однако Россия нарушила договоренности. Ни к одному нашему парню не пустили. Было и решение московского суда о допуске к Роману Сущенко, но затем изменили решение и не пустили, как и к Клыху и Сенцову», – рассказала депутатам Денисова.

«Ключевая моя цель была в том, чтобы убедить наших политзаключенных, что мы за них боремся, чтобы они это слышали и знали. А также хотела проверить, как они держатся, в каких условиях находятся», – добавила она.

Омбудсмен отметила, что она будет продолжать свою работу по допуску к украинским политзаключенным и в дальнейшем.

«Хочу, чтобы ко всем пустили, как и обещал Путин. Мы подчеркиваем, что допуск Москальковой к тем, к кому они хотят, будет только при условии зеркальности действий», – сказала Денисова.

Также она обратилась к депутатам с просьбой поднимать тему освобождения политзаключенных на всех встречах в Совете Европы и добавила, что будет вести активную работу по допуску к ним с представителем Украины в минской подгруппе ТКГ Ириной Геращенко и возможно предложит ей вместе посетить Олега Сенцова и других пленников Кремля.

Как сообщалось, уполномоченная по правам человека Людмила Денисова встретится с послами ЕС по ситуации с посещением украинских политзаключенных, находящихся в России.

С 15 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в РФ с целью посещения незаконно осужденных украинцев, но ей не разрешили встретиться ни с одним из политзаключенных – в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 46 дней, к Романк Сущенко, Николаю Карпюку.

28 июня Денисова в очередной раз не смогла попасть на территорию колонии «Белый медведь» в Лабытнанги, чтобы посетить Олега Сенцова.

Омбудсмен заявила, что проинформирует международные организации о нарушении Россией международных конвенций, ее мандата как омбудсмена и договоренностей президентов из-за недопуска к украинским политзаключенным в России.

В Кремле признали, что в переговорах по посещению в РФ удерживаемых лиц «есть трудности». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает «ТАСС».

«Там по-прежнему происходит весьма проблематичная ситуация с синхронизацией действий двух омбудсменов. Понятно, что достаточно большой дефицит доверия взаимного, но пока полная раскоординация. Об эффективности их работы судить президентам, потому что именно они давали поручения своим подчиненным», – заявил Песков.

При этом он отметил, что «процесс идет», и российская сторона остается приверженной договоренности, которая была достигнута лидерами РФ и Украины.

«Это достаточно сложный путь», – добавил Песков и заявил, что теми же вопросами об удерживаемых лицах «весьма успешно» занимается группа лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

По словам Пескова, «существует непонимание, почему вокруг каких-то конкретных фамилий концентрируется интерес украинской стороны и абсолютно игнорируются другие лица, которые также находятся в соответствующих учреждениях на территории РФ».

Он напомнил, что у омбудсмена РФ Татьяны Москальковой «были проблемы, когда она была в Киеве».

«Фактически без предварительного уведомления ее коллега Людмила Денисова приехала в РФ… Здесь главным образом – пока неспособность сторон договориться об алгоритме действий и о режиме посещений», – добавил Песков.

Также Денисова сообщила, что Украина готова передать России 23 осужденных россиян в обмен на 23 украинцев, содержащихся в РФ.

«Украинско-Российское обозрение»