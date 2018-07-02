Причины отсутствия в России протестов против пенсионной реформы

Четыре основных причины отсутствия массовых протестов в России по вопросу подготовленной к принятию программы новой пенсионной реформы. Летние отпуска, мундиаль, отсутвие лидеров и, наконец – полное отсутствие гражданского общества на федеральном машстабе.

Почему нет массовых протестов против пенсионного возраста? Ведь этот вопрос касается каждого россиянина не вышедшего еще на пенсию. В причинах разбирался вместе с Telegram-каналом «Bunin & Co» российский политолог и журналист Алексей Макаркин.

Он выделил четыре основные причины:

1. Лето. Жарко, хочется отдыхать, а не заниматься политикой. Да еще и футбольный чемпионат с его интригами. В центре Москвы несанкционированную акцию протеста не поддержат многочисленные болельщики и просто отдыхающие, для которых она станет вмешательством в их частную жизнь. В некоторых городах протест более многочисленный – например, Астрахань (там активен депутат Шеин), Омск. Но это исключения, подтверждающие правило. Да и многочисленность относительна и в этих случаях (2 — 4 тысячи участников).

2. Ощущение, что ничего нельзя изменить вне зависимости от степени активности. А раз так, то биться головой в стенку как-то не хочется.

3. Проблема лидерства и единства. Не случайно, что Навальный уехал отдыхать. За пределами Москвы летом большой митинг ему собрать сложно, а на чужом митинге (например, в Астрахани) на трибуну вряд ли пустят, может быть скандал. К официальным профсоюзам идти скучно. К Навальному – страшновато.

4. Недостаточная мобилизуемость. Многие из тех, кто привык к активным действиям в защиту своих прав – например, участники московских протестов 2011-2012 годов – либо рассчитывают, что не слишком проиграют от реформы, либо относятся к числу ее сторонников. В провинции же люди могут мобилизоваться по конкретному местному поводу, связанному, например, с экологией, здоровьем детей. Тема повышения пенсионного возраста к ним не относится.

Алексей Макаркин, Telegram-канал «Bunin & Co»