Айдер Муждабаев: «Межнациональная рознь в Украине» – это системная спецоперация ФСБ

В Киеве задержаны организаторы акции, которые должны были нанять за деньги массовку и имитировать «протесты украинских националистов против крымских татар» в кинотеатре «Жовтень», во время показа первого крымскотатарского фильма-сказки.

Судя по официальному сообщению, взяли подонков с потрохами, с плакатами, с указаниями из РФ. Вообще, в последне время СБУ одну за другой разоблачает антиукраинские провокации с целью имитировать межнациональные конфликты, ксенофобию и фашизм, которые якобы расцветают в Украине – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

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Целей две: раскачать ситуацию внутри страны, дать повод «понимателям» Путина на Западе заставить свои страны снять санкции, не поддерживать Украину. Организаторы провокаций получают деньги, указания из ФСБ РФ.

В этом у меня и раньше не было никаких сомнений, но снова и снова появляются Факты. Без дураков – спасибо сотрудникам СБУ. Желаю им работать так и дальше.

Это реальная защита страны, бои с врагом. Война-то гибридная. Иного пути, кроме как находить заказчиков, спонсоров и организаторов и предавать это огласке, не существует. И нам всем надо быть готовыми к резкой активизации провокаций в связи с автокефалией.

Вот тут русские никаких ресурсов не пожалеют, никакими методами не побрезгуют. Увидите, как «украинские националисты нападают на православные храмы». И – внимательно следим за руками.

То есть за «украинскими» общественными деятелями, ЛОМами, журналистами, которые после каждой российской провокации хором закатывают истерики про «растущую ксенофобию и украинский фашизм». Это будут интересные для всех нас наблюдения.

Айдер Муждабаев, YouTube