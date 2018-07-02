Чем для Украины опасна тотальная зрада?

Почему же так важно бороться с тотальной зрадой? И почему важно отмечать успехи? Не успехи политиков, нет. Успехи страны. Успехи Украины.

И не зря же представители ЕС, МВФ и просто финансовые инвесторы постоянно повторяют, что восхищены прогрессом Украины, что страна сделала за последние четыре года больше, чем за предыдущие 20 лет. Это говорят не украинцы, которых легко объявить продажными. Это говорят люди со стороны, , пишет на своей страницах в Facebook специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

И важно об этом говорить самим украинцам. Не потому, что нужно славить политиков у руля. Как многие подумали. А ради того, чтобы избежать реванша. Чтобы последние четыре тяжелых года не прошли даром. Чтобы мы не растеряли то, что с таким трудом было достигнуто. А ничего не помогает реваншу больше, чем тотальная зрада.

Почему опасна тотальная зрадаПочему же так важно бороться с тотальной зрадой? И почему важно отмечать успехи? Не… Опубліковано Sergey Fursa Неділя, 1 липня 2018 р.

Половина разговоров между людьми из бизнеса, финансистами, креативным классом сейчас сводятся к тому, что делать, если победит Тимошенко. Затем эти разговоры плавно переходят к теме, куда же в таком случае иммигрировать. А второй тур Тимошенко-Рабинович или Тимошенко-Бойко не только пугают и воскрешают фантомные боли 2009 года, но и напоминают голливудские блокбастеры «хищник против чужого». Все боятся Юли. Но не саму хрупкую женщину, и не то, что она кого-то там посадит в тюрьму. Все боятся того, что она может сделать со страной. Это риск. Который ближе к выборам станет основным. И для инвесторов. И на валютном рынке.

Есть надежда, что этот риск не реализуется. Но надежда надеждой, а все управленцы знают, что потенциальные риски необходимо минимизировать. Нужно сделать все, чтобы вред имени популиста был минимизирован. И речь идет не о любимой игрушке – менять Конституцию в зависимости от политического момента. Трудно ведь себе представить, чтобы перед инаугурацией Трампа американские элиты меняли Конституцию, отбирая полномочия у президента. Речь идет о том, чтобы максимально затруднить потенциальный реванш.

Какой вред может нанести Тимошенко? Какой вред от популиста? Реванш. Это может быть одновременно и реванш Путина, и реванш популистской бездарной экономической политики, которую проповедовала Украина большую часть своей истории. И поэтому так трудно дать ответ иностранным инвесторам, спрашивающим, почему Юля – это так опасно, потому что она пророссийская или популист? Ведь самому себе сложно ответить, что ужаснее.

И не замечая успехи, мы сами помогаем реваншу. Не замечая, что экономическая политика последних лет приводит к росту экономики, опережающему инфляцию росту доходов населения, что настроения и потребителей, и бизнеса улучшаются, мы рискуем, что эту экономическую политику легко изменят. Важно понимать, что эффект от экономических решений приходит спустя месяцы, а иногда и годы. И как рост экономики США сейчас не имеет ничего общего с политикой Трампа и продолжается по инерции, так и девальвация 2014 года, например, была предопределена бездарной экономической политикой Януковича. Они подпили все ножки стула и сбежали, обвиняя потом из Москвы всех и вся в том, что стул упал.

Потому что если не говорить о том, что благодаря только первым шагам в медицинской реформе удалось уменьшить стоимость закупок лекарств на 40%, улучшив при этом качество препаратов, то реваншист легко отыграет все назад, отберет закупки у международных экспертов и удовлетворит своих спонсоров из медицинской мафии.

Потому что если не говорить постоянно, что внедрение автоматического возврата ПДВ через единый реестр – это огромный прогресс, то пришедший реваншист легко это отменит. Ведь общество не будет знать, что это так важно.

Если не говорить о том, что Украина провела эффективную макроэкономическую стабилизацию, что позволило уменьшить дефицит бюджета, и теперь долговая нагрузка на страну постоянно снижается, то популисты легко раздуют дефицит, появись у них только возможность занимать деньги. А у пророссийских популистов всегда будет возможность взять деньги на севере. И да, долговая нагрузка именно снижается, пусть и абсолютная цифра долга растет. Значение имеет только относительный показатель, отношение госдолга к ВВП. И это отношение только за 2017 год снизилось с 80% от ВВП к 73%. И продолжает снижаться в 2018 году.

Потому что если не говорить, что независимый Центробанк и новое банковское регулирование – это огромный успех, то пришедший реваншист легко все уберет, будет вручную управлять Нацбанком, запустив станок по печати гривни. Чем это заканчивается, мы все знаем.

Если не говорить о том, что Нафтогаз обеспечил нам де-факто газовую независимость от России, перейдя на европейские поставки, то реваншист легко отыграет все назад, договорится с Газпромом (а там очень ждут изменений в 2019 году и даже прямо об этом говорят). И снова получит политическую цену на газ, за которую мы обычно очень дорого платили. И да, снизит тарифы. Это не почувствуют пенсионеры и бедные люди, которые получают субсидии. Но зато порадуются те, кто сидит на газовых схемах, и годами зарабатывал на разнице в цене.

Потому что если не говорить, что за последние годы Украина совершила рывок в построении армии, что граница не двигается, что на дипломатическом поле мы добились максимума из возможного (ах, Путин не сдался, как же так), то пришедший реваншист тут же подпишет капитуляцию с Россией. А то, что наши популисты умеют подписывать такие договора с Путиным, мы знаем.

И да, это совершенно не значит, что реформы идут так, как надо. Реформы идут очень медленно. Во многих отраслях ничего не изменилось. Именно что не изменилось и поэтому мы еще очень бедная страна. И глубина той задницы, в которую мы себя загнали, к 2014 году не позволяет нам сразу стать Швейцарией. И это лишь говорит о том, что надо ускорять реформы, требовать реформ, а не откатывать назад.

Почему у Путина так легко получилось уничтожить демократию в России? Потому что именно демократию россияне обвиняли в кризисе, который в 90-е был неизбежен. Они получили прививку от демократии. То же в контексте реформ может произойти и у нас. Если общество не будет знать, что реформы работают, то с нами случится прививка от реформ. И как результат – реванш. Популистский. Пророссийский.

Приводящий страну к Венесуэле.

Сергей Фурса, Facebook