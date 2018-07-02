Россия в ожидание саммита Трампа и Путина: оттепель или новая холодная война?

Уступок не будет – помощник президента США Джон Болтон отвергает утверждения о чрезмерной мягкости по отношению к Москве. В эти дни в России находится группа американских сенаторов.

Уже точно известно, что их не примет спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, однако они надеются на прием в Кремле. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что у президентов России и США есть грандиозный шанс изменить ход истории.

Чем ближе к 16 июля – дате встречи Путина и Трампа – тем, видимо, больше будет обостряться обстановка, ведь не все поддерживают вот такое сближение. Собственно, это и не сближение, а только некий намек на него. И, тем не менее, недовольных уже немало. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вынужден буквально отбиваться от обвинений в мягкотелости в отношении Москвы.

Журналисты уже фактически за Трампа чуть ли не признали Крым российским и обвинили президента США в намерении отдать Европу на растерзание русским, сократив американский контингент, в частности, в Германии и других странах. На это Болтон сказал, что никто ничего уступать не собирается, а встреча в Хельсинки организуется для того, чтобы продолжить личное знакомство лидеров, постараться услышать друг друга, понять, и, если не простить, то подумать над тем, как сблизить позиции. Собственно, все.

Однако западная общественность продолжает недоумевать – если нет конкретики, зачем тогда встречаться? Это же просто пиар друг друга и ничего более. И зачем вообще говорить с русскими? Дело в том, что даже без прорывов это встреча, если не разрушает, то наносит очень серьезный удар по тому негативному имиджу России, который создавался годами. А вдруг получится? Вдруг это будет новый Рейкьявик – новое мышление и начало перестройки? Имеется в виду историческая встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в 1986 году.

Что касается перестройки и оттепели, это все сейчас бы совсем не помешало. Прежде всего, у нас есть, конечно, что менять с точки зрения мышления. Правда, как и Америке: а что если русские – не враги, а партнеры? И вот он новый мир, новая реальность. Фантастика? Может быть.

Конечно, между политиками времен Рейгана и сейчас есть небольшая разница, но теоретически все возможно.

Однако возвращаемся с небес на землю. В Москву приезжает группа американских сенаторов, цель которых – составить впечатление о России, так сказать, без посредников. Это важно как раз с точки зрения понимания друг друга. Кстати, в Советском Союзе такие визиты ценили на вес золота и оказывали гостям с Запада самый радушный прием. Однако сейчас, действительно, времена другие.

Валентина Матвиенко, то есть тот, кто по рангу должен с ними встречаться, оказалась очень занята – уезжает в Забайкалье и в Китай. В принципе, это можно перевести еще и так – подумаешь сенаторы, да кто они такие? Не нужен нам Запад – поедем на Восток. Ничего страшного, эти американцы побеседуют и с тем, кто рангом ниже.

И в результате может случиться так, что вместо добрых чувств американцы увезут домой негатив и выплеснут все это в прессу как раз перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки. И вот такое получится новое мышление. Трудно у нас с этим, да и у них тоже.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»