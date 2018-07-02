Информационная война против Украины: враг готовит очередную информационную бомбу

Развитие информационных провокаций демонстрирует полную неготовность многих украинских СМИ и так называемой медиаобщественности к гибридной войне.

На прошедшей недели произошло два события, мало интересных широкой общественности, однако весьма симптоматичных. В обоих случая имели место медиапровокации, выгодные России, причем совершить их было элементарно просто, , пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

Первый случай – программа новостей на нидерландском телеканале RTL Nieuws, в которой со ссылкой на свои источники сообщили, что за следователями по делу гибели «Боинга» рейса МН17 над Донбассом следили из Киева. В Нидерландах это вызвало негодование в среде оппозиции, которая настроена довольно лояльно к России.

Спецслужбы любого государства занимаются слежкой и, например, за нашими детективами, занятыми расследованием резонансного дела, точно так же наблюдали бы заинтересованные стороны. Более того, не исключен вариант, что голландские и украинские спецслужбы работали сообща, выявляя российских шпионов.

Но эта история попала в прессу и сыграла против нас. Те, кому по долгу службы следует комментировать подобные вещи, взяли паузу, оттого новость со ссылкой на RTL Niews разошлась в обертке шпионского скандала.

Второй случай имел место на мероприятии, организованном ОБСЕ при партнерской поддержке Национального союза журналистов во главе с Сергеем Томиленко, известным адептом тезиса «две страны – одна профессия». Там были российские дипломаты, Руслан Коцаба, журналисты «гонимых» СМИ вроде сайта «Страна», множество больших и малых получателей грантовой помощи, которые пытались убедить сами себя и представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлема Дезира, что в Украине не хватает плюрализма.

Закономерным итогом этого дурно пахнущего мероприятия стало публичное признание некоего Ивана Серикова в «соучастии» Олегу Сенцову. Для россиян картинка получилась чудесная: в Киеве кричат о давлении на журналистов, а тут еще такой поворот в деле Сенцова.

В соцсетях много разговоров, что, мол, СБУ надо было сыграть на опережение и не допустить такого сценария на мероприятии под эгидой ОБСЕ. Но в том то и дело, что ни одна спецслужба в мире не сможет противодействовать внешнему врагу, если внутри страны так много полезных идиотов.

Эти два случая, к сожалению, демонстрируют полную неготовность многих украинских СМИ и так называемой медиаобщественности к гибридной войне. Они принимают в ней участие, но зачастую не на той стороне. В этом огромная проблема, поскольку фейки, особенно если их вбрасывают через западные издания, тут же тиражируются нашими. Без критической оценки и желания поработать над переводом самостоятельно, не копируя чей-то материал.

Украина находится в преддверии двух крупных избирательных кампаний, это время всплеска черного пиара и информационных вбросов, выгодных врагам. России необходимо, чтобы в Украине политические группы работали на уничтожение друг друга, это поможет реваншу. Потому надо быть готовыми к куда большим информационным провокациям.

Как показывает опыт прошлых лет, наибольшей популярностью пользуются фейки о продаже Украиной оружия туда, куда продавать запрещено. Здесь можно вспомнить кольчужный скандал 2002 г., нанесший нашему государству огромный ущерб.

В апреле 2002 г. майор Николай Мельниченко (насколько известно, он сейчас живет в США, и украинские правоохранители не имеют к нему вопросов) поведал миру, что в его аудиозаписях есть разговор между тогдашним президентом Леонидом Кучмой и главой «Укрспецэкспорта» Владимиром Малевым о продаже Ираку четырех станций радиотехнической разведки «Кольчуга».

После этого Кучма мгновенно превратился на Западе в руконеподаваемого. Американцы «Кольчуги» так и не нашли, но дело уже было сделано – перед нашим государством поставили серьезные барьеры на пути в Европу. Что и нужно было Кремлю.

Ситуация 2002 г. во многом схожа с нынешней. Такой же высокий уровень недоверия к власти, умноженный на планы Москвы оставить Киев в орбите своего влияния любой ценой. Причем, судя по той легкости, с которой в столице во время войны можно проводить мероприятия антиукраинского характера, цена может оказаться не такой уж высокой.

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»