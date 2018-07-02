Проблема Путин: чем кормить коррупционную ренту России?

Уровень воровства в РФ заоблачный, а доходов почти не осталось. И вот возникает вопрос: на какие шиши Кремлю содержать своих миньонов?

Проблемы, которые испытывает сейчас Европа и Западный мир, должны радовать Владимира Путина. Этот человек посвятил всю свою жизнь тому, чтобы отомстить Западу за развал Советского Союза. Сейчас он даже не столько стремится восстановить СССР (хотя кое-что и пытается сделать). Путин мечтает уничтожить единство западных стран, развалить их союзы, альянсы, растоптать их ценности, устремления жизненные правила, пишет на страницах «Нового Времени» Иван Яковина.

Ради этого он и поддерживает правых и левых радикалов. Ради этого он помогал Дональду Трампу прийти к власти в США. Ради этого он ведет массированную пропаганду в западных странах с помощью государственных телеканалов. И смотрите: как показывает избрание Трампа, Брексит и новое итальянское правительство, многое у Путина получается. Генсек НАТО жалуется, что альянс может развалиться, Джордж Сорос предупреждает о возможности гибели Евросоюза.

Итальянский премьер угрожает распадом Шенгенского соглашения. В финансовой прессе вовсю обсуждают вероятность развала зоны евро. Ну а бывший вице-президент США Джо Байден прямо говорит, что Запад оказался на пороге новых 1930-х, когда мир оказался во власти популистов – фашистов, коммунистов, расистов, милитаристов и прочей мерзкой публики.

Казалось бы, Путину можно сидеть и радоваться, потирать потные ладошки и готовить какую-то очередную гадость. Но и у него проблема. Классические злодеи из кино – они, помимо всего прочего, хорошие бизнесмены. Свои злодейства они планируют и осуществляют, пользуясь большим количеством денег. Обычно эти деньги тоже из сомнительных источников, но они есть! Путин же управлять экономикой не умеет. Не обучен он этому. Россия стремительно беднеет под его руководством. Последние несколько лет она проедала запасы, сделанные в те дни, когда нефть была дорогой.

Сейчас же уровень воровства в России заоблачный, а доходов почти не осталось. У Путина появляется проблема: на какие шиши содержать своих миньонов, что платить охранникам и чем кормить рабов? Он вышел из положения в обычном для плохих людей стиле – отобрал деньги у самых бедных, то есть – у пенсионеров.

В России повысили пенсионный возраст. Мужчинам на пять лет, а женщинам сразу на восемь. Причем по телевизору объявили, что это сделало правительство, а сам Путин, типа, ничего и не знает. И тут произошло удивительное дело: народ зомбоящику не поверил. Точнее, не все поверили. Рейтинг Путина полетел вниз! Фонд «Общественное Мнение» подсчитал, что за неделю его электоральный рейтинг упал с 62% до 54%, число доверяющих ему снизилось с 75% до 67%. Ниже у Путина показатели не были с 2013 года.

Тут еще надо отметить, что в России такую социологию надо делить на два. Люди очень часто на всякий случай говорят, что поддерживают Путина. Просто боятся, что в противном случае у них начнутся проблемы. Поэтому при опросах они клянутся, что обожают президента, а потом, у себя на кухне – матерят его изо всех сил.

В общем, несмотря на реализацию планов Путина в мире, внутри страны у него все идет очень плохо. Конечно, сейчас пока рано говорить, что недовольные россияне поднимут бунт против своего царя. Пока недовольных не так уж и много. Но их число растет, а экономика все равно буксует и глохнет, жизнь становится беднее и скучнее. И вот повышение пенсионного возраста в этом смысле может стать катализатором серьезных проявлений недовольства.

Но надо понимать: если что-то такое и начнется, то уже осенью – после футбольного чемпионата и отпусков. Народ как раз вернется с дач домой и поймет, что есть нечего, работы нет, а цены – просто космос. Вот тогда и будем ждать каких-то интересных новостей оттуда. Тем более, что с таким бестолковым правителем, как Путин, это неизбежно – экономическая ситуация в России точно лучше не станет.

Иван Яковина, «Новое Время»