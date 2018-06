Даже иранцы протестуют против войны в Сирии. А русские?

«Отстаньте от Сирии, займитесь нами», – скандируют протестующие в Иране. Почему иранцы уже шесть дней протестуют против власти? Как Иран оказался на грани политического и экономического кризиса?

В последние дни в столице Ирана Тегеране нарастает волна массовых протестов. По сообщениям базирующихся в Иране репортеров западных изданий, недовольство связано с падением курса иранского риала по отношению к доллару, а также с возрастающими тратами на зарубежные военные операции, в первую очередь в Сирии. На стране, которая с трудом обеспечивает себя продуктами питания и вынуждена их импортировать, эти изменения отражаются болезненно, пишет на страницах «Настоящего Времени» Михаил Магид.

Участники протестов, недовольные вмешательством Ирана в конфликты на Ближнем Востоке, скандируют на улицах: «Отстаньте от Сирии, займитесь нами», «Ни Газа, ни Ливан, жизнь отдам лишь за Иран» и даже «Смерть Палестине».

Это было бы сопоставимо с тем, если бы в России, которая также участвует в конфликте в Сирии, люди вышли бы на демонстрации в Москве с лозунгами «Отстаньте от Сирии» и потребовали бы прекращения военной операции, из-за того, что внутри страны ухудшилась экономическая ситуация.

Что привело к массовым протестам в Иране, почему это важно для мировой политики?

Нынешние протесты в Тегеране следует рассматривать не как изолированную вспышку недовольства, а как продолжение зимних событий. Серия антиправительственных выступлений началась в различных городах Ирана в декабре 2017 года, продолжалась в январе 2018-го и, то затихая, то вновь набирая силу, докатилась до лета 2018 года.

В декабрьских и январских акциях приняли участие, по разным оценкам, от 40 до 400 тысяч человек, а протестами были охвачены не менее 50 городов. Протесты начались в консервативном городе Мешхед, а их инициаторами были представители иранской элиты, критикующие президента Хасана Роухани. Среди них были Ибрагим Раиси, уроженец Мешхеда и в прошлом главный соперник Роухани на президентских выборах, а также его тесть, пятничный имам и глава религиозной общины Мешхеда Сеид Ахмад Аламулхуда.

Многочасовые намазы, которые проводил Аламулхуда, зимой фактически превратились из религиозных проповедей в политические выступления. Он призывал к протестам против Роухани всех, кто был недоволен экономическими проблемами. Но гнев иранцев оказался так велик, что движение почти сразу вышло из-под контроля режима и распространилось на различные регионы. Причем в центре критики оказался уже не только Роухани, но вся система исламской республики.

Правительству удалось сбить накал страстей, арестовав около 4000 участников волнений, еще около 20 погибли во время разгона протестов. Но выступления время от времени продолжались в разных регионах, иногда переходя в нападения на правительственные здания и стычки с полицией.

Выступления, которые начались как социальные протесты против повышения цен на продукты питания, постепенно приобрели политический характер. Зазвучали разнообразные требования: от вывода войск из Сирии до ликвидации системы исламской республики, от требований демократии западного типа до монархических лозунгов.

Промышленные рабочие организовывали многочисленные забастовки и демонстрации из-за задержек различных выплат, отстающего от инфляции роста зарплаты, сокращений, несправедливых временных контрактов, роста поденного труда, отсутствия пенсионных систем для многих работников, а также аресты лидеров забастовок. На некоторых демонстрациях скандировали лозунг «Нан, кар, азади» – «Хлеб, работу, свободу».

В других случаях, вопреки закону исламской республики, женщины публично снимали хиджабы и платки – в знак протеста их они надевали на палку и демонстрировали толпе.

#BREAKING: In #Shiraz shopkeepers and ordinary citizens are protesting against Islamic Regime of #Iran in Dariush street. They are chanting "#RezaShah, God Bless Your Soul and "We don't want regime of Akhoonds [Ayatollahs]". #IranProtests #IranStrikes #IranRegimeChange pic.twitter.com/s1e0vuxjbB

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) June 26, 2018