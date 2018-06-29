У ЕС не агрессивной политики в отношении России, – Макрон

Президент Франции подчеркнул, что ЕС сосредоточена на вопросах защиты интересов членов, а также тревогу вызывают события в Украине, в связи с российской агрессией.

У ЕС нет агрессивной политики по отношению к РФ, но он не должен забывать о защите интересов своих членов и о событиях, связанных с Украиной. Об этом 29 июня на пресс-конференции в Брюсселе заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет «Интерфакс-Украина».

«…У ЕС нет агрессивной политики в отношении России. Более того, у ЕС есть желание выстраивать долгосрочные стратегические отношения с соседями. Я сам приезжал с подобным посланием в Санкт-Петербург несколько недель назад», – сообщил президент Франции.

Как уточнил журналист телеканала «Channel 4», в интервью его телеканалу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания, несмотря на план выхода из ЕС, агрессивно продвигает в Евросоюзе антироссийскую политику.

Макрон в свою очередь отметил: «Мы не можем игнорировать то, что произошло, не можем игнорировать вопросы коллективной безопасности, до сих пор не решенные проблемы, связанные с Украиной».

«Мы не можем забывать и о наших собственных обязательствах в рамках Минских договоренностей. Эти договоренности должны соблюдать все стороны. С нашей стороны было бы безответственным и непоследовательным решить, что, поскольку время идет, а подвижек нет, то можно забыть о наших принципах и о защите интересов некоторых членов ЕС – в частности, речь идет о странах Балтии и некоторых других», – добавил Макрон.

«Вот, что движет политикой ЕС в отношении России. Других факторов нет», – подытожил президент Франции.

«Интерфакс-Украина»