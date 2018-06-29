Песков рассказал об основных темах встречи Трампа и Путина

Саммит будет посвящен ряду очень «непростых вопросов». Путин даже готов «поклясться во невмешательстве России в американские президентские выборы.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят «целый ряд очень непростых вопросов». Об этом 29 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «ТАСС».

«Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам», – заявил он и добавил, что к саммиту в Хельсинки идет «серьезная подготовка».

Также Песков отметил, что на встрече с Трампом президент РФ «будет готов заявить о невмешательстве России в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной».

«Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что РФ не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации», – сообщил он.

«Президент Путин с самого начала говорил, что Россия заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави», – добавил Песков.

Ранее США и РФ подтвердили место и время проведения встречи лидеров стран: саммит состоится 16 июля в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с Путиным будет «замечательной», а говоря о темах общения с Путиным, отметил: «Мир должен начать жить дружно».

«ТАСС»