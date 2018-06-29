Российским школьникам вручают грамоты с украинской символикой

Екатеринбургский учитель, по вине которого были вручены грамоты с украинской символикой выпускникам школы, – получит дисциплинарное взыскание. Однако, это не первый подобный случай в России.

В свердловской школе №22 ученикам 11-го класса по ошибке вручили грамоты с флагом и гербом Украины. Об этом сообщает региональное региональное издание «Екатеринбург онлайн».

В самой школе эту ситуацию не прокомментировали, сославшись на то, что директор находится в командировке.

В управлении образования местного округа изданию сообщили, что выданные грамоты были ошибкой классного руководителя. Она скачала грамоту из интернета, не обратив внимания на символику Украины. После того, как ошибку заметили, детям выдали грамоты с российским флагом.

«Она (классный руководитель – ред.) очень переживает. Это никакая не политика, это человеческий фактор. Учитель получит дисциплинарное взыскание», – сказали в управлении.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в России. В начале июня в Уссурийске ученикам начальных классов выдали такие же грамоты с гербом Украины.

В российском Уссурийске школьнику выдали грамоту за успехи в учебе, на которой вместо российского изображен украинский герб.

Инцидент произошел в средней школе №30. На видео, опубликованном на канале издания Newsbox в YouTube, видны герб Украины и лента цветов украинского флага – желтого и синего.

Как сообщила агентству «Интерфакс» замдиректора школы по воспитательной работе Любовь Попова, по данному факту будет проведена проверка.

По данным РИА «Новости», к проверке подключилось управление образования и молодежной политики Уссурийска.

«Екатеринбург онлайн»