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Новости

Политузник Кольченко просит встречи с Денисовой и украинским консулом

«Украинско-Российское обозрение»
29 июня 2018

Администрация колонии где отбывает тюремное заключение Кольченко не передает адресованные ему письма пришедшие из-за границы, так как они не переведенны на русский язык.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко в колонии в Челябинской области РФ написал заявление о желании встретиться с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Украины Людмилой Денисовой. Об этом говорится в письме от 26 июня, записанном со слов Кольченко его адвокатом, которое публикует правозащитница Татьяна Щур.

«Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника ИК-6 о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Украины Людмилой Денисовой, которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии», – заявил Кольченко.

Текст письма Кольченко.

Политзаключенный также заявил, что администрация колонии не передает ему корреспонденцию на иностранных языках, поскольку она не переведена на русский. Он подписывает акты об изъятии такой корреспонденции.

Окончание письма.

«Ситуация с ознакомлением с актами об изъятии корреспонденции продолжается уже несколько месяцев. Ранее же об изъятой корреспонденции на иностранном языке меня вообще не уведомляли. Поэтому судить о настоящем объеме изъятой корреспонденции я не могу», – сказал Кольченко.

Он отметил, что находится в медсанчасти ИК-6 г. Копейска, с ним в палате еще один осужденный.

Кольченко.

Кольченко сказал, что весит 63 кг и чувствует себя «нормально».

Свежие сведения о Саше Кольченко после визита к нему адвоката Уральской правозащитной группы 26.06.18г. Правда, фото 2016 года. Когда он был первый раз в больнице и были надежды на скорый обмен…

Опубліковано Tatiana Shchur Четвер, 28 червня 2018 р.

«Я продолжаю принимать пищу под контролем. Также медперсонал медсанчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводит взвешивание», – рассказал он.

Как сообщалось, недавно российские тюремщики позволили украинскому политзаключенному Александру Кольченко провести длительное свидание с матерью где-то 28-30 июня.

Украинского активиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова – до 20 лет лишения свободы.

Цимбалюк: На краю света в Заполярье. Здесь сидит Олег Сенцов

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, 7 июня стало известно, что он ее прекратил.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Александр Кольченко, крым, Людмила Денисова, Россия, Украина

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