Политузник Кольченко просит встречи с Денисовой и украинским консулом

Администрация колонии где отбывает тюремное заключение Кольченко не передает адресованные ему письма пришедшие из-за границы, так как они не переведенны на русский язык.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко в колонии в Челябинской области РФ написал заявление о желании встретиться с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Украины Людмилой Денисовой. Об этом говорится в письме от 26 июня, записанном со слов Кольченко его адвокатом, которое публикует правозащитница Татьяна Щур.

«Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника ИК-6 о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным по правам человека Украины Людмилой Денисовой, которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии», – заявил Кольченко.

Политзаключенный также заявил, что администрация колонии не передает ему корреспонденцию на иностранных языках, поскольку она не переведена на русский. Он подписывает акты об изъятии такой корреспонденции.

«Ситуация с ознакомлением с актами об изъятии корреспонденции продолжается уже несколько месяцев. Ранее же об изъятой корреспонденции на иностранном языке меня вообще не уведомляли. Поэтому судить о настоящем объеме изъятой корреспонденции я не могу», – сказал Кольченко.

Он отметил, что находится в медсанчасти ИК-6 г. Копейска, с ним в палате еще один осужденный.

Кольченко сказал, что весит 63 кг и чувствует себя «нормально».

Свежие сведения о Саше Кольченко после визита к нему адвоката Уральской правозащитной группы 26.06.18г. Правда, фото 2016 года. Когда он был первый раз в больнице и были надежды на скорый обмен… Опубліковано Tatiana Shchur Четвер, 28 червня 2018 р.

«Я продолжаю принимать пищу под контролем. Также медперсонал медсанчасти проверяет у меня после каждого приема пищи давление, температуру, пульс, проводит взвешивание», – рассказал он.

Как сообщалось, недавно российские тюремщики позволили украинскому политзаключенному Александру Кольченко провести длительное свидание с матерью где-то 28-30 июня.

Украинского активиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова – до 20 лет лишения свободы.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, 7 июня стало известно, что он ее прекратил.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

«Украинско-Российское обозрение»