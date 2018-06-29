Задержанных в Крыму украинских моряков держат в нечеловеческих условиях, – адвокатов

На задержанных рыбаков оказывают психологическое давление, запугивают. Их неоднократно допрашивали и не допускают к ним адвокатов и украинских консулов.

Украинских рыбаков с судна «ЯМК-0041», задержанного 5 мая у берегов аннексированного Крыма, более 1,5 месяцев удерживают на территории погрануправления ФСБ России в Балаклаве в нечеловеческих условиях. Об этом сообщил Сергей Легостов – адвокат одного из моряков Руслана Скрипника, пишет «Крым. Реалии».

Как отметил Легостов со слов Скрипника, на рыбаков психологически давили, запугивали, неоднократно допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

«Его (Скрипника – ред.) допрашивали раз 10, при этом сказали, что ни адвокат, ни консул не положены. Содержали в ужасных условиях, подвергали бесчеловечному унижающему обращению. На трое суток – с 28 по 30 мая – вообще заперли в столярном цеху… Водили-выводили, то с автоматами, то без. Были какие-то кратковременные встречи с супругой, но перед тем кают-компанию судна обставляли прослушивающей и видеоаппаратурой», – заявил адвокат Скрипника.

Также, со слов Скрипника, остальных моряков вынудили написать заявление, что они добровольно находятся в режимной пограничной зоне ФСБ.

«В последние дни до 25 июня рыбаки устроили голодовку, один из них пытался повеситься. Люди на грани физического и психического истощения», – отметил адвокат.

По его словам, его подзащитный за время задержания похудел на 40 кг.

Ранее собщалось, что после задержания экипажа украинского судна «ЯМК-0041» возле берегов Крыма, других рыбаков предупреждают об опасности провокаций со стороны РФ. Об этом в эфире радио «Крым.Реалии» рассказал директор частного рыболовного предприятия в Очакове Александр Громовой, комментируя новость о голодовке экипажа «ЯМК-0041».

«Мы выпускаем судна на ловлю, но всех предупреждаем: ни в коем случае не приближаться к 12-мильной зоне, к государственной границе Украины, так как возможны провокации со стороны россиян. Мы и с пограничниками постоянно работаем, было несколько совещаний по этому поводу», – подчеркнул Громовой.

Как известно, в оккупированном Крыму не пускают адвокатов к задержанным возле полуострова морякам украинского судна «ЯМК-0041», которые начали голодовку. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Сегодня к политзаключенным голодающим присоединились и моряки украинского рыболовного судна «ЯМК – 0041». К ним не допускают адвокатов», – написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, оккупационные администрации Крыма не реагируют на жалобы.

Сьогодні до політвязнів, що голодують, приєдналися й моряки українського риболовецького судна «ЯМК — 0041». До них не допускають адвокатів. На скарги окупаційні адміністрації Криму не реагують. Опубліковано Людмилою Денісовою Понеділок, 25 червня 2018 р.

Денисова опубликовала письмо Татьяне Москальковой, в котором указывает, что 16 мая направляла ей запрос по экипажу «ЯМК-0041», но до сих пор не получила на него ответ.

Сами моряки украинского судна «ЯМК-0041», задержанные российскими оккупантами возле берегов Крыма, отказались от пищи. Об этом в Facebook сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, к задержанным морякам не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

«По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности», – написал Семедляев.

04.05.2018 г. в Чёрном море российскими пограничниками было задержано украинское судно ЯМК 0041 на борту, которого… Опубліковано Эдемом Семедляевим Неділя, 24 червня 2018 р.

Как сообщалось, суд в оккупированном Крыму продлил арест на месяц капитану задержанного возле полуострова украинского судна «ЯМК-0041» Виктору Новицкому.

Против капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» (порт приписки – Очаков), задержанного 4 мая российскими пограничниками в Черном море западнее мыса Тарханкут, возбудили уголовное дело о браконьерстве.

У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

В своем комментарии пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 лет лишения свободы.

«Крым. Реалии»