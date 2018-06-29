Трамп назвал свои ожидания от встречи с Путиным

Трамп призывает мир начать жить дружно, а саму свою будущую встречу с российским нацлидером считает «замечательной».

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным будет «замечательной». Об этом он заявил во время его визита в штат Висконсин в ответ на вопрос СМИ относительно его ожиданий от саммита, пишет Голос Америки.

«Мир должен начать жить дружно», – заявил Трамп, говоря о темах общения с Путиным.

Напомним, ранее США и РФ подтвердили место и время проведения встречи лидеров стран: саммит состоится 16 июля в Хельсинки.

«Голос Америки»