На саммите в Брюсселе лидеры ЕС призвали Россию взять ответственность авиакатастрофу MH17

Лидеры ЕС также согласовали продление санкций против России на следующие полгода, однако Италия заблокировала итоговое заявление саммита.

На саммите в Брюсселе лидеры ЕС призвали Россию принять ответственность за авиакатастрофу MH17 над Донбассом. Об этом говорится в выводах, принятых Европейским Советом на заседании в Брюсселе, пишет «Deutsche Welle».

Лидеры Европейского Союза призвали Россию принять ответственность в вопросе сбитого 2014 над Донбассом авиалайнера MH17.

Правда, в документе не уточняется, за что именно Россия должна была бы взять на себя ответственность.

«Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН номер 2166 о падении рейса MH17. Она призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить правду, справедливость и вину (в авиакатастрофе. – Ред.)», – говорится в выводах.

В резолюции от июля 2014 Совбез ООН потребовал, чтобы причастные к падению самолета были привлечены к ответственности и государства сотрудничали ради этой цели.

Заявление лидеров ЕС по MH17 было принято через два месяца после того, как международная следственная группа по расследованию авиакатастрофы в Нидерландах подтвердила, что зенитная ракетная установка «Бук», из которой сбили самолет, принадлежит 53-й бригаде вооруженных сил РФ в Курске.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – ​​Куала-Лумпур, по данным следствия, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014. Все 298 человек на борту самолета погибли. Москва и после заключения следователей отрицает свою причастность к трагедии.

На саммите главы государств и правительств стран ЕС также согласовали продление на последующие шесть месяцев секторальных санкций против РФ.

Никаких возражений о продлении санкций не было, хотя источники DW в дипломатических кругах говорили, что новое итальянское правительство хочет полноценной дискуссии по санкциям. Теперь формально продлить санкции должен еще будет Совет ЕС.

Напомним, что новый премьер Италии Джузеппе Конте еще перед саммитом отверг идею автоматического продления ограничительных мер в отношении РФ. Позже заблокировала Италия заблокировала совместное заявление участников саммита из-за нескогласованности ряда позиций.

По словам источников информагентств среди дипломатов, планируемое заявление по торговой и оборонной политике Евросоюза заблокировано Италией из-за различия во взглядах на миграционную политику Брюсселя.

Из-за отсутствия заявления пресс-конференция председателей Евросовета и Еврокомиссии была перенесена на следующий день, говорится в сообщении Евросовета.

При этом Италия вместе с Испанией, Мальтой, Нидерландами и Францией согласовали черновой вариант соглашения участников саммита по миграционной политике ЕС.

Последний раз секторальные санкции Евросоюза против РФ были продолжены Советом ЕС в декабре 2017 года. Ограничения касаются финансового, энергетического, оборонного секторов российской экономики, а также товаров двойного назначения.

«Deutsche Welle»