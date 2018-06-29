Москалькова: Денисова ведет себя непонятно и агрессивно

С такими обвинениями выступила российский омбудсмен Москалькова, после того как ее украинскую коллегу Денисову в очередной раз не допустили к политузнику Сенцову.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что «непонятные действия» уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, которая «в ультимативной форме и с агрессивным настроем» пыталась попасть к политзаключенному Олегу Сенцову «вызывают чрезвычайную обеспокоенность». Об этом 28 июня заявили в пресс-службе омбудсмена РФ.

Москалькова заявила, что Денисова «без согласования со мной или с компетентными органами России, в очередной раз пыталась дискредитировать принимаемые меры по недопущению нарушения прав граждан Украины в рамках договоренностей президента РФ и президента Украины».

«Два дня назад Денисова не оказала совершенно никакой поддержки при попытке моего посещения гражданина России, содержащегося в СИЗО Киева, а сегодня в ультимативной форме и с агрессивным настроем пыталась попасть к Сенцову, что явно не способствует налаживанию конструктивного диалога и осуществлению мониторинговых визитов», — добавила Москалькова.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека России