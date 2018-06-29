На оккупированый Донбасс прибыл очередной российский «гумконвой»

Россия направила на Донбасс очередной «гумконвой», прибытие которого зафиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ. Конвой быстро покинул территорию Донбасса выехав обратно в Россию.

На контролируемую Россией территорию Донбасса вторгся 78-й «гуманитарный конвой». Об этом сообщили в ОБСЕ.

«28 июня в 6:19 по московскому времени 76-й российский конвой прибыл на пограничный пункт пропуска Донецк», – говорится в сообщении.

Наблюдатели насчитали 17 автомобилей, которые пересекли границу и через несколько часов в том же составе выехали обратно в РФ. Конвой состоял из одиннадцати грузовых автомобилей и шести машин сопровождения, включая одну скорую помощь. Все грузовики имели надпись «Гуманитарная помощь из Российской Федерации».

В ОБСЕ отмечают, что транспортные средства визуально проверялись пограничниками и таможенниками Российской Федерации только снаружи. Три украинских пограничника и два таможенника в сопровождении россиян также осмотрели транспортные средства извне (не входя внутрь).

В процессе проверки не задействовали служебных собак, а вся процедура длилась 45 минут.

В 13.10 конвой проходил проверку на выезде из Украины в РФ. На этот раз российские пограничники проверяли автомобили с помощью служебных собак.

Согласно заявлению российских чиновников, этот конвой считается семьдесят восьмым, который был отправлен в Украину. Поскольку два из этих конвоев не пересекали пограничные пункты «Донецк» или «Гуково», Миссия наблюдателей их не фиксировала. Итак, исходя из подсчета СММ, этот конвой считается семьдесят шестым, который въехал в Украину.

Напомним, РФ начала доставлять «гуманитарные грузы» на территорию ОРДЛО в августе 2014 года. По состоянию на май 2018 РФ уже отправила в ОРДЛО 77 конвоев с «гуманитарной помощью».

В миссии ОБСЕ заявляют, что боевики блокируют допуск наблюдателей миссии к неподконтрольному Украине участку границы с РФ и не допускают к осмотру грузовики с «гумпомощью». Другие представители международных миссий к осмотру содержимого грузов также не допускаются.

По данным украинской стороны, в «гумконвоях» из РФ на территорию оккупированного Донбасса, среди прочего, завозится вооружение для боевиков ОРДЛО.

ОБСЕ