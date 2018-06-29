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Новости

На оккупированый Донбасс прибыл очередной российский «гумконвой»

ОБСЕ
29 июня 2018

Россия направила на Донбасс очередной «гумконвой», прибытие которого зафиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ. Конвой быстро покинул территорию Донбасса выехав обратно в Россию.

На контролируемую Россией территорию Донбасса вторгся 78-й «гуманитарный конвой». Об этом сообщили в ОБСЕ.

«28 июня в 6:19 по московскому времени 76-й российский конвой прибыл на пограничный пункт пропуска Донецк», – говорится в сообщении.

Наблюдатели насчитали 17 автомобилей, которые пересекли границу и через несколько часов в том же составе выехали обратно в РФ. Конвой состоял из одиннадцати грузовых автомобилей и шести машин сопровождения, включая одну скорую помощь. Все грузовики имели надпись «Гуманитарная помощь из Российской Федерации».

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В ОБСЕ отмечают, что транспортные средства визуально проверялись пограничниками и таможенниками Российской Федерации только снаружи. Три украинских пограничника и два таможенника в сопровождении россиян также осмотрели транспортные средства извне (не входя внутрь).

В процессе проверки не задействовали служебных собак, а вся процедура длилась 45 минут.

В 13.10 конвой проходил проверку на выезде из Украины в РФ. На этот раз российские пограничники проверяли автомобили с помощью служебных собак.

Согласно заявлению российских чиновников, этот конвой считается семьдесят восьмым, который был отправлен в Украину. Поскольку два из этих конвоев не пересекали пограничные пункты «Донецк» или «Гуково», Миссия наблюдателей их не фиксировала. Итак, исходя из подсчета СММ, этот конвой считается семьдесят шестым, который въехал в Украину.

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Напомним, РФ начала доставлять «гуманитарные грузы» на территорию ОРДЛО в августе 2014 года. По состоянию на май 2018 РФ уже отправила в ОРДЛО 77 конвоев с «гуманитарной помощью».

В миссии ОБСЕ заявляют, что боевики блокируют допуск наблюдателей миссии к неподконтрольному Украине участку границы с РФ и не допускают к осмотру грузовики с «гумпомощью». Другие представители международных миссий к осмотру содержимого грузов также не допускаются.

По данным украинской стороны, в «гумконвоях» из РФ на территорию оккупированного Донбасса, среди прочего, завозится вооружение для боевиков ОРДЛО.

ОБСЕ

Tags: гумконвой, донбасс, обсе, Россия, смм обсе, Украина

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