Россия начала поддерживать Тимошенко на президентских выборах в Украине

В России в преддверии будущих президентских выборов в Украине уже начали активно поддерживать будущих кандидатов в президенты. Подключились к этому процессу и российские политические аналитики, рассматривая абстрактную задачу «Тимошенко в ваккуме».

Юлия Тимошенко изменила прическу и в очередной раз стала самым вероятным кандидатом в украинские президенты. Журналист Виктор Лошак наблюдал на Украине старт избирательной кампании и делится своим мнением с российскими читателями. Мнение весьма любопытно и стоит обратить на него внимание, что бы понимать как будет выстраиватся информ поддержка Тимошенко со стороны России.

Пока они столкнулись в лоб только на поле наружной рекламы: везде, где Порошенко рассказывает о своих достижениях – безвизовая Европа, навязывание украинского языка, обновление армии, там же Тимошенко предлагает стране свой новый курс. Его принципы она уже огласила на июньской конференции в Киеве, которую все посчитали ее стартом в президентской гонке.

Если этот курс продолжится, то выйдет, что и обращаются эти два важнейших кандидата к разным Украинам. Порошенко – к национально настроенной, обиженной всем, что происходит между их родиной и Россией. Тимошенко апеллирует к людям образованным, среднему классу. Возможно, с присущим ей политическим чутьем Юлия Владимировна почувствовала, как достала думающих людей вся «шароваризация» последних трех-четырех лет, как несовместима с ХХI веком вся эта игра в «вышиванки», «оселедцы» и возвращение страны в состояние Запорожской сечи. Я не знаю, называется ли все это на Украине, как в России, «возвращением к традициям», но выглядит наивно, а временами и очень грубо.

Все обратили внимание: Юля изменила прическу – распустила косу. И, можно сказать, с этой отточенной косой своего политического темперамента перешла в атаку. В одном из ток-шоу она назвала то, что построил нынешний президент, «коррумпированным авторитаризмом», напомнила, что вся украинская власть – под президентом, а генпрокурор – просто его кум. На другой встрече смело заявила: «Мы строим магазины конфет, пока в мире 3D-принтеры строят целые города». Украинские журналисты попытались вспомнить хоть один такой город – не вспомнили.

Больно бьет Тимошенко и по главному достижению нынешнего президента – безвизовой Европе. Называет цифру: 7 миллионов бежавших из страны. «Массово выезжают и даже берут с собой домашних животных», – заявила она. Опять же, цифру 7 миллионов ни один украинский источник, кроме Юлии Владимировны, не озвучивает. Другое дело, что в сегодняшнюю Украину от так называемых «заробитчан» приходит валюты в четыре раза больше, чем иностранных инвестиций.

В поездке на Украину я говорил со многими о будущих президентских выборах. Мой друг, редактор популярного альманаха, сформулировал, пожалуй, главную общую идею:

Всем хочется нового лица во главе своей страны, «прошлые» просто надоели.

Одни говорят: «Вот выйдет из тюрьмы Савченко…» Другие вспоминают политические амбиции популярного рок-музыканта Вакарчука… Но все это несерьезно, когда до выборов восемь месяцев.

И вся борьба впереди, опять же, видимо, среди «прошлых». Сейчас с 13% лидирует Тимошенко, за ней с близкими результатами в 8-9% – бывший министр обороны Анатолий Гриценко и лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Президент Порошенко – лишь четвертый с 7,5%. Его с Юлией Владимировной объединяет и еще одна невеселая цифра – у обоих высок антирейтинг, то есть количество тех, кто никогда за них не проголосует: у Тимошенко таких 41,5%, а у Порошенко – вообще 50%.

В подтексте выбора в пользу Тимошенко и тот факт, что ей вести переговоры по нормализации отношений с Россией было бы легче, чем нынешнему президенту. Россия внесла свой огромный вклад, в том числе и ценою жизней своих граждан в Донбассе, в объединение Украины, в ее новый патриотизм. Теперь можно начинать поиск мира, в чем такой изощренный политик из русскоязычного Днепропетровска, ныне Днепра, будет куда эффективнее обиженного на всех Петра Порошенко. Еще посол Черномырдин утверждал: Юля – «единственный мужчина в украинской политике».

Среди идей «нового курса», предложенных Тимошенко, – устранение должности главы государства, первым лицом которого становится премьер, переименованный в канцлера. И тут Тимошенко можно понять: премьером она уже была, теперь можно и в канцлеры.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»