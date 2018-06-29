Что вместо Крыма? О чем предлагают говорить в России

Вопросы оккупированных Крыма и Донбасса в российском медиа-пространстве постепенно отходят на второй план. Но российская информационная политика строится на на внешних факторах. Что придет ей на смену?

Что про Крым и Донбасс говорят и пишут меньше, чем прежде – это очевидно. Но сравнивать сегодняшние цифры с показателями 2014 года тоже странно. Ясно, что на пике событий упоминаний были тысячи – и не только в России. Но никакая тема не может годами приковывать ажиотажный интерес. Чтобы подогревать его, требуются новые события, пишет на страницах своего блога на сайте Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы».

А какие события в Крыму?

Запустили Крымский мост – заговорили больше. Мост работает – и слава богу, что про него теперь говорить? Курортники загорают, местные заколачивают деньгу. Татар-смутьянов прогнали, новых невероятных санкций не ввели. Крым остается серой зоной. Никто не признает его частью России, а сама Россия уже привыкла, что он теперь – наш. И крымчане привыкли. Такая ситуация может сохраняться десятилетиями.

С Донбассом сложнее, потому что война там не закончилась. Но такая война, как там, тоже может идти если не десятилетиями, то годами. Донбасс упоминают скорее по инерции, когда надо еще раз пнуть Порошенко или начать перебрёхиваться с Западом. Стало ясно, что присоединить эту территорий по крымскому образцу не получается, и огонек притушили.

В эти черные дыры по-прежнему текут деньги и оружие, но ровно в тех объемах, чтобы хватило для поддержания огня в печи конфликта. И ровно столько же средств тратят на информационную поддержку. Короче говоря, всё закономерно и все понятно. Меня смущает другое. Что потом?

Что вместо Крыма и Донбасса? А ведь что-то обязательно должно быть! Наша политика последних лет построена на внешней движухе. О проблемах России, да вообще о жизни в России телевизор предпочитает не говорить. Проблем нет! Иногда всплывают какие-то пенсии или выборы, но в целом в стране нет ничего такого, что было бы интересно россиянам.

То ли дело в мире! Тут тебе и Сирия, тут тебе и вероломные Штаты, тут и загнивающая Европа – да столько всего! И Украина с бандеровцами, разумеется. Но вот бандеровцы поднадоели, Сирия тоже. А новые истории нужны позарез!

Нужно что-то, что увлечет народ. Нужен духоподъемный сериал! Чтобы старики с копеечными пенсиями, бюджетники с кургузыми зарплатами, домохозяйки и прочий костяк власти прилипли к телевизору и переживали за судьбы далеких стран и народов: «Да какая там пенсия, какая зарплата, какая реновация и коммуналка – когда такое в мире творится»!

И если тема Крыма и Донбасса уходит из ротации, то придется придумывать что-то новое. И я честно скажу: не то чтобы прямо боюсь, но немного опасаюсь креатива наших управителей.

Вот натовцы беспокоятся, что не успеют защитить прибалтов в случае чего, а мы крутим пальцем у виска, мол, не впадайте в паранойю. Но кто мог себе представить Крым и Донбасс? Таких даже в параноики не записали бы, а сразу в дурку. А оно вон как вышло…

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»