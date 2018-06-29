Цимбалюк: На краю света в Заполярье. Здесь сидит Олег Сенцов

Олег Сенцов голодает уже седьмую неделю. Украинскому омбудсмена Людимиле Денисовой так и не позволили встретится с политузником. Репортаж Романа Цимбалюка с места событий.

Если где-то и заканчивается мир, то это очевидно где-то здесь, возле Уральских гор. Красивая природа, комары и тюрьмы. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Людмилу Денисову нашу не пускают в колонию «Белый медведь». Россияне судя по всему боятся показать Олега Сенцова миру. Идет 47 день голодовки.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»