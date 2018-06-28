В Иловайске взорвали памятник установленный оккупантами

Памятник «За оборону Иловайска» был установлен оккупационной властью после боев с украинской армией под Иловайском и захват города летом 2014 года.

На въезде в оккупированный Иловайск взрывом был полностью уничтожен памятник «За оборону Иловайска». Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на так называемую пресс-службу «МВД ДНР».

«По предварительным данным, взрыв произошел 27 июня в 22:40. Установлено, что основание конструкции памятника повреждено, а верхняя его часть разрушена полностью. Части конструкции разбросаны в радиусе около 50 метров», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте инцидента не было обнаружено фрагментов взрывных устройств и веществ.

В «МВД ДНР» подчеркнули, что ведется отработка территории на предмет выявления диверсионно-разведывательных групп, а также решается вопрос о возбуждении «уголовного дела».

Как известно, Иловайск находится на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

«Новости Донбасса»