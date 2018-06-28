Родители и вдова погибшего в Сирии наемника ЧВК Вагнера судятся из-за компенсации

В России Челябинский суд рассматривает дело о компенсации в 5 млн рублей семье погибшего наемника ЧВК Вагнера, существование которой официальные российские власти отрицают, а ее деятельность находится вне законов РФ и подпадает под статью о наемничестве.

Министерство обороны РФ с самого начала военной операции в Сирии ни разу не признавало факт гибели россиян из числа бойцов ЧВК в этой стране. Об этом рассказывается в сюжете «ВВС. Русская служба».

Родители погибшего в Сирии Андрея Литвинова пытались отсудить у его вдовы часть компенсации, которую она получила от ЧВК. Вдова утверждает, что ее муж погиб, собирая в Сирии клубнику.

«Когда сына на срочную службу призвали, он попал в Чечню, первая война шла. Тогда вытащить его оттуда мне помогали и военком наш, и доктор. Трактористов же на БТР сажали – и половина ребят, кого вместе с ним призвали, там сгорели. Из Чечни я его вытащила, а он в Сирии сгорел… Зачем в Сирию ехать? Снохе я простить не могу, что она мне ничего не сказала перед его отъездом, я бы повлияла», – рассказывает мать погибшего Надежда Литвинова.

В мае 2017 года Литвинов, ничего не сказав родителям, уехал на тренировочную базу ЧВК Вагнера, которая расположена в селе Молькино Краснодарского края. Оттуда он прислал жене Светлане бандероль с обручальным кольцом, трудовой книжкой, водительским удостоверением и другими документами.

По словам его родителей и брата Александра, он выехал с другими бойцами в Сирию. Летом 2017 года Светлана Литвинова трижды ездила в Екатеринбург получать зарплату мужа.

«От представителя организации, где работал муж. Как называется, она не знает», – рассказала в суде ее адвокат Оксана Овчинникова.

28 сентября Литвинов, а также еще как минимум пять граждан России, погибли в бою недалеко от города Таис в провинции Хомс. ВВС отмечается, что располагает свидетельством о смерти Литвинова. В справке о смерти Андрея указано «обугливание тела».

12 октября жене Андрея позвонили из Ростова-на-Дону и пригласили приехать забрать тело мужа и денежную компенсацию. На следующий день она вылетела в Ростов вместе с братом погибшего Александром. Там они получили неофициальные медали ЧВК Вагнера и деньги: 5 миллионов рублей компенсации, 100 тысяч рублей на похороны и еще 160 тысяч рублей, которые погибший не успел получить в качестве зарплаты. Об этом в суде рассказал брат погибшего Александр, летавший вместе с Светланой в Ростов-на-Дону.

После поминок, родители погибшего бойца попросили сноху дать им один миллион из тех пяти, что она получила в Ростове-на-Дону. Вдова, по словам родителей Андрея, ответила им:

«Вы уже старые, вам жить осталось мало, зачем вам деньги».

В апреле родители Литвинова подали иск в Чесменский районный суд с требованием включить 5 миллионов от ЧВК Вагнера в общую наследственную массу, которая подлежит делению между наследниками погибшего. 22 июня состоялось рассмотрение дела по существу.

Это первый случай, когда суду в РФ пришлось разбираться с «черными» компенсациями, выплачиваемыми семьям погибших. Родители погибшего бойца настаивали на том, что он воевал в Сирии, получил за это награды, а потому выплаченные за его смерть деньги должны быть разделены между всеми наследниками. Вдова Литвинова заявила, что ни к какой военной компании ее муж отношения не имел, а в Сирию отправился собирать клубнику.

Судья Константин Шульгин заявил, что он внимательно изучил единый государственный реестр юридических лиц и выяснил: на территории России такой организации как «ЧВК Вагнер» не существует:

«А были у него награды или нет, нам для чего надо уточнять? Какое это имеет отношение к суду? Или это нам надо для представителя ВВС, который тут присутствует? Давайте ближе к судебному спору, а не будем политическую пропаганду устраивать… С чего вы это взяли? Что это за частная военная компания? Вы бы лучше поменьше средства массовой информации слушали и смотрели! Что это за организация? Это группировка что ли какая-то?».

На рассказ брата погибшего, который ездил наниматься на работу в Молькино – «на базу спецназа ГРУ министерства обороны под видом, что тоже хочу завербоваться», судья ответил, что «хочу предупредить свидетеля, что он дает сведения, которые могут представлять государственную тайну».

«Лишнего знать суду совершенно не хочется. Единственное, ваша мама говорит, что это военная компания Вагнера. Все о ней говорят и нигде ее при этом нет. Как юрлицо они не зарегистрированы. Как вы можете утверждать, военная это компания или не военная?» – указал судья, проигнорировав ответ о том, что «на базе люди вооружены, у них дисциплина, и они находятся на территории военной части».

Суд принял во внимание заявление адвоката вдовы о работе погибшего на фруктовых плантациях в Сирии: «Люди ездят и в другие страны, и в Африку ездят, в любую страну можно поехать зарабатывать деньги. Физическое или юридическое лицо подарило ей эти деньги. Это не обязательно за какую-то смерть. Просто пожалели женщину! Как вы этого понять-то не можете?»

«Спор идет всего-навсего о деньгах, которые упали с неба, а теперь все наследники хотят от них понемногу ущипнуть. Вмешиваться дальше у суда нет интереса, потому что он превращается из гражданского процесса в политический, а нам такие дела неподсудны. Давайте не усугублять это дело», – заявил судья и отклонил иск.

«ВВС. Русская служба»