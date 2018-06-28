ПАСЕ призвала Россию немедленно освободить всех политузников

Парламентская Ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию с требованием освобождения политзаключенных Кремля. Соответствующее решение, принятое 28 июня, поддержали 77 членов ПАСЕ.

Резолюция ПАСЕ касается политзаключенных-украинский, которые незаконно удерживаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, на территории РФ и в аннексированном Крыму. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«России снова указали на ее преступления», – заявил Арьев.

Резолюція ПАРЄ по українським політичним в‘язням в РФ і Криму ухвалена! 77 за! Росії знову вказали на її злочини. Дякую доповідачу Emanuelis Zingeris за чудову роботу! Українська делегація — молодці! Опубліковано Volodymyr Ariev Четвер, 28 червня 2018 р.

В документе говорится о том, что Москва должна обеспечить соблюдение прав человека удерживаемых украинцев до момента их освобождения и «соблюдать запрет на применение пыток, нечеловеческого или обращения, унижающего человеческое достоинство, или наказания, и обеспечить право на доступ к необходимой медицинской помощи», пишет «Европейская Правда».

Воздержаться от голодовки призывают украинского режиссера Олега Сенцова и других заключенных.

ПАСЕ призывает РФ разрешить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей. В частности, речь идет о Европейский комитет по предупреждению пыток и Международный комитет Красного Креста.

Также Ассамблея призвала РФ разрешить украинским чиновникам, в том числе уполномоченному Верховной Рады по правам человека посещать украинских пленников.

Парламентарии призвали Россию отказаться от политики навязывания российского гражданства украинским гражданам, которые живут в оккупированном Крыму и которые не желают приобретать его, и воздерживаться от принудительного перевода граждан Украины в российское гражданство.

В резолюции выражается призыв отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, что противоречит международным стандартам свободы собраний, а также разрешить въезд в Крым лидерам Меджлиса – Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.

Россию также призывают прекратить преследования и давления на крымских татар и лиц, представляющих их интересы, и в частности, адвокатов и защитников прав человека.

Как отметила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, украинская делегация в ПАСЕ «донесла всю информацию к коллегам по Ассамблее в отношении украинских политзаключенных и заложников Кремля».

«Я в своем выступлении рассказала об усилиях минской гуманитарной группы для освобождения украинцев с оккупированных территорий и из тюрем РФ, за эти годы из ОРДЛО мы освободили более 200 заложников, но только 3 – из тюрем РФ, и очень давно – в июне 2016-го. Проинформировала коллег, несмотря на договоренности президентов Украины и РФ и гарантии допуска обмудсмену Денисовой, ее не допустили к политзаключенным. Проинформировала ПАСЕ, что три месяца назад я … предложила РФ передать им 23 российских преступников в обмен на политзаключенных Кремля – украинцев, и до сих пор нет ответа от России», – сообщила Геращенко.

Сьогодні українська делегація в ПАРЄ виступала в один голос. Під час обговорення резолюції по політв’язням Кремля ми… Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 28 червня 2018 р.

Она сообщила, что от имени украинской делегации Арьев обратился к Верховному комиссару СЕ Дуне Миятович с призывом немедленно посетить украинцев в тюрьмах РФ, оккупированного Донбасса и Крыма, а Унгурян «поименно вспомнил украинцев на оккупированных территориях, находящихся в полной изоляции, и освобождения которых мы требуем – журналиста Сергея Асеева, военных – Б.Пантюшенко, С.Глондаря, О.Коренькова и других».

Кроме того, на заседании ПАСЕ нардеп Мария Ионова «рассказала о пытках, сексуальных преступлениях на оккупированном Донбассе и в Крыму, о 180 случаях пыток, зафиксированных «КрымSOS» из показаний пострадавших, и более тысячи случаев пыток заложников, которые зафиксированы СБУ, которая собирает и документирует свидетельства бывших пленников Кремля и прокремлевских боевиков».

В тоже время Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова не может быть допущена в рамках консульских конвенций к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в РФ.

Как сообщила «Интерфаксу» омбудсмен РФ Татьяна Москалькова, об этом говорится в официальном ответе ФСИН, который получила Москалькова.

«Я получила официальный ответ от руководства ФСИН, что поскольку она (Денисова) гражданка другого государства, а он (Сенцов) гражданин России, она не может быть пока допущена», – сказала Москалькова.

Она добавила, что отказ не окончательный, в будущем Денисова может быть допущена к Сенцову.

Татьяна Москалькова заявляет так же, что состояние украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии, в целом удовлетворительное, но в связи с его голодовкой остаются опасения. Об этом она сказала «Интерфаксу» после посещения Сенцова в четверг.

Москалькова сообщила, что ее встреча с Сенцовым длилась около часа.

«Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания», – сказала омбудсмен РФ.

Она отметила, что в отношении Сенцова каждый день проводятся медицинские исследования, в том числе его обследовали местные врачи в четверг в 9:30 по местному времени.

Никаких замечаний и просьб по поводу состояния здоровья или условий содержания он не высказал, сказала Москалькова.

В то же время, агентству «ТАСС» она сообщила, что «Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма».

Она также отметила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки Сенцов отказался.

«Он находится на связи с мамой, она пишет ему письма, ждет звонка двоюродной сестры, ему звонят друзья», – добавила Москалькова, выразив надежду, что общение с близкими убедит его прекратить голодовку.

В то же время, украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире канала «112 Украина» заявила, что не верит словам Москальковой о состоянии здоровья украинских политзаключенных.

«Я не верю никаким заявлениям Москальковой. Я смогу говорить, насколько жив и здоров Олег Сенцов только после того, как я сама его увижу», – сказала Денисова.

По ее словам, она не смогла переговорить с Москальковой в четверг, поскольку та не отвечает на телефонные звонки и проехала мимо Денисовой возле колонии.

Украинский омбудсмен также подчеркнула, что направляла уполномоченным органам РФ все документы, необходимые для посещения украинских политзаключенных.

«Все документы необходимые, планы, графики были направлены еще 11 июня», – сказала она.

«Украинско-Российское обозрение»