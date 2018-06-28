В России хотят номер мобильного телефона приравнять к паспорту

В России решили создать систему универсальных идентификаторов удостоверяющих личность при оказании дистанционных услуг. В числе таких идентификаторов рассматривают и номер мобильного телефона.

Рабочая группа при правительстве РФ по нормативному регулированию цифровой экономики рассмотрела законопроект, предлагающий использовать номер мобильного телефона в качестве удостоверения личности. Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с законопроектом.

Документ, вносящий поправки в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан», предполагает создание системы универсальных идентификаторов, которые позволят подтвердить личность граждан при оказании дистанционных услуг.

Такими индентификаторами, помимо номера мобильного, могут стать электронная подпись, а также биометрические и дактилоскопические данные.

Эксперты поддержали положение об использовании номера мобильного в качестве индентификатора – «сомнения вызвала лишь сфера его применения, в ходе обсуждения она может быть ограничена», пишет газета.

Поправки были направлены на доработку.

«Ведомости»