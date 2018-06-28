Трамп хочет вернуть Россию в G7 без деоккупации Крыма

Президент США Трамп считает возвращение России в состав G7 – «неизбежно, так как требуется решить ряд геополитических проблем». Для этого России требуется пойти на определенные «компромиссы».

Президент США Дональд Трамп рассматривает возвращение Москвы в международное сообщество как неизбежное, и «компромиссы» могут позволить ей вернуться в клуб промышленно развитых демократий G8, не возвращая Крым Украине. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает «The Associated Press».

Комментарии Помпео прозвучали во время того, как советник Трампа по национальной безопасности встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подготовиться к саммиту между двумя лидерами в следующем месяце в Европе.

Помпео не уточнил, но подчеркнул, что позиция США, как и ранее, заключается в том, что Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, что привело к ее устранению из G8.

«Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геостратегических беседах неизбежна», – сказал Помпео.

Трамп сказал журналистам в Белом доме, что, вероятно, встретится с Путиным во время июльской поездки в Европу. Он вспомнил Хельсинки (Финляндия) и Вену (Австрия) как возможные места, добавив, что он будет получать обновленную информацию от своего советника Джона Болтона.

Тем временем в кремлевской администрации заявили, что встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина пройдет в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», – говорится в сообщении.

В Кремле не исключают, что президенты РФ и США по итогам встречи могут принять какое-то совместное заявление, касающееся двусторонних отношений и совместных действий на международной арене.

Ранее советник президента Трампа Джон Болтон заявил, что на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, которая готовится, не будет изменена позиция Вашингтона по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма. Об этом 27 июня на пресс-конференции заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает «Радио Свобода».

«Это не соответствует позиции Соединенных Штатов (признание аннексии – ред.)», – заявил Болтон во время визита в Москву, где он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

«The Associated Press»