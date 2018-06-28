Украина и США выступают за создания международного центра противодействия агрессии России

Спикер Верховной Рады Украины Парубий обсудил со своим американским коллегой Райном вопрос создания Международного центра противодействия российской агрессии.

По результатам встречи руководителей парламентов пяти европейских стран со спикером Палаты представителей США Полом Райаном, американская сторона выразила готовность подключиться к совместным усилиям по созданию Международного стратегического центра противодействия российской агрессии. Об этом заявил после проведения встречи в среду в Вашингтоне председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает «Укринформ».

«Все пять стран: Литва, Польша, Украина, Молдова, Грузия – балто-черноморский пояс – стоят на передовой защиты от российской агрессии. Поэтому одна из первых идей, которая обсуждалась с Райаном, касалась создания Международного стратегического центра противодействия российской агрессии», – отметил председатель ВР.

Он пояснил, что эта идея предполагает объединение усилий на парламентском уровне для разработки общей стратегии противодействия гибридным угрозам, которые существуют в различных сферах. В том числе, речь идет об экономическом, политическом, информационном, энергетическом измерениях, а также вопросах безопасности.

«Спикера Райана очень заинтересовала эта идея. Она уже реализуется на межпарламентских ассамблеях Молдовы, Литвы, Грузии, Украины, Польши. Мы уже разрабатываем. Но, собственно, мы хотим выйти на больший масштаб, на более широкое сотрудничество», – пояснил Парубий.

По его словам, Райан назвал эту идею очень интересной и перспективной и пообещал, что проработает ее.

«Мы договорились, что первым шагом будет проведение совместной конференции по вопросам безопасности. Мы договорились, что на уровне рабочих аппаратов определим, где она может проходить – или в нашем регионе, или в Вашингтоне», – отметил спикер ВР.

Он пояснил, что конференция необходима для выработки общей стратегии, которая уже дала бы возможность объявить о создании единого центра.

По словам Парубия, американская сторона заинтересовалась этой идеей и включается в процесс разработки.

«Я думаю, что уже осенью мы сможем говорить о проведении первой конференции», – подытожил он.

«Укринформ»