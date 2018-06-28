США считают войну на Донбассе российско-украинским военным конфликтом

Такую позицию властей США озвучил спецпредставитель по вопросам Украины Волкер на конференции ОБСЕ. Мирное урегулирование возможно только при полноценной миротворческой операции.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал ситуацию на востоке Украины «конфликтом между государством и государством». Об этом он сказал на специальной сессии относительно Украины в рамках ежегодной конференции ОБСЕ 26 июня, передает «Радио Свобода».

«В случае с Украиной то, что мы видим – это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между россиянами и украинскими. Это конфликт между государством и государством», – подчеркнул Волкер.

«Это конфликт, в котором РФ размещает свои силы на территории Украины. Ее обвинили в аннексии Крыма – незаконной аннексии, которую, по моему мнению, никто из государств не признает. И что-то подобное произошло в восточной Украине», – заявил представитель Госдепа.

Также он отметил, что для решения этой проблемы США предлагают – вместе с Францией, Германией, Украиной и другими странами – развернуть миротворческие силы ООН, которые создадут безопасную ситуацию на Донбассе и обеспечат условия, при которых могут быть выполнены Минские соглашения.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют РФ в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, за время конфликта погибли более 10 тысяч человек.

«Радио Свобода»