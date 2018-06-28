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Новости

В России утвердили штрафы за использование анонимайзеров в сети

«Znak.com»
28 июня 2018

Соответствующий указ нацлидер Путин подписал накануне. Теперь если провайдер или анонимайзер не предоставят данные об их владельцах или средствах обхода блокировок, то будут налагаться штрафы на физических и юридических лиц использующих такие средства.

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий штрафы за использование анонимайзеров. Документ опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает российское интернет-газета «Znak.com».

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), если теперь провайдер хостинга или анонимайзер не предоставит данные об их владельцах или средств обхода блокировок, а также сведения об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации, то на физическое лицо будет наложен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридическое – от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

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Если поисковики по запросам пользователей будут выдавать ссылки на запрещенные в РФ сайты, то физическим лицам грозит штраф от трех до пяти тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Согласно закону об анонимайзерах, Роскомнадзор создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам.

Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.

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Затем анонимайзер получит от Роскомнадзора требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. В течение трех дней после вхождения анонимайзера в ФГИС, от VPN-сервиса требуется «обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ» программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а от поисковика – прекратить выдачу ссылок на них.

В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

«Znak.com»

Tags: анонимайзер, Интернет, Россия

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