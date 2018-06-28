В России утвердили штрафы за использование анонимайзеров в сети

Соответствующий указ нацлидер Путин подписал накануне. Теперь если провайдер или анонимайзер не предоставят данные об их владельцах или средствах обхода блокировок, то будут налагаться штрафы на физических и юридических лиц использующих такие средства.

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий штрафы за использование анонимайзеров. Документ опубликован на портале правовой информации. Об этом сообщает российское интернет-газета «Znak.com».

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), если теперь провайдер хостинга или анонимайзер не предоставит данные об их владельцах или средств обхода блокировок, а также сведения об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации, то на физическое лицо будет наложен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридическое – от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Если поисковики по запросам пользователей будут выдавать ссылки на запрещенные в РФ сайты, то физическим лицам грозит штраф от трех до пяти тыс. рублей, должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Согласно закону об анонимайзерах, Роскомнадзор создаст и будет вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам.

Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.

Затем анонимайзер получит от Роскомнадзора требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. В течение трех дней после вхождения анонимайзера в ФГИС, от VPN-сервиса требуется «обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ» программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а от поисковика – прекратить выдачу ссылок на них.

В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

«Znak.com»