Как Украина способна противостоять агрессии России на Азовском море

Российские пограничники продолжают подвергать досмотру украинские и иностранные суда в Азовском море, препятствуя работе портов в Мариуполе и Бердянске.

В качества повода для создания кризиса в Азовском море российская сторона использовала задержание украинскими пограничниками 25 марта рыболовецкого сейнера «Норд» с керченской регистрацией. Причиной задержания называлось нарушение правил выхода из оккупированного Крыма. Сейнер был отконвоирован в Бердянск. Журналист «Фокуса» Денис Попович разбирался, что нужно России и чем может ответить Украина, если конфликт перейдет в вооруженное противостояние

Шантажные работы

В конце мая РФ перекрыла около 2 тысяч квадратных километров территории Азовского моря, в районе Бердянска и Мариуполя, якобы для проведения учебных стрельб. Ни одного учебного выстрела так и не было сделано, зато пограничники ФСБ РФ начали останавливать и досматривать иностранные суда, следующие в морские торговые порты Мариуполя и Бердянска, а также из этих портов.

Досмотры продолжились и после 23 мая, когда заявленные российской стороной сроки перекрытия территории Азова формально истекли. В некоторых случаях процедура досмотров затягивалась на много часов, из-за чего, например, со 2 по 4 июня Мариупольский морской торговый порт практически остановил свою работу.

Как сообщает руководитель проекта «Майдан закордонних справ» Андрей Клименко, который отслеживает ситуацию на Азовском море, по состоянию на 25 июня российские пограничники осуществили 56 остановок и досмотрели 39 судов. Некоторые из них досматривались по нескольку раз.

В ряде случаев были остановлены суда, следующие под украинским флагом. По информации Клименко, 24 июня в 21:30 береговая охрана ФСБ РФ на два с половиной часа остановила украинский сухогруз Mednogorsk.

Совершая такие действия, РФ формально ничего не нарушает, поскольку согласно Договору о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был заключен в 2003 году, Азов является внутренним морем России и Украины, не имеющим территориальных вод. Здесь может свободно перемещаться любой торговый или военный корабль под флагом РФ и Украины, который используется в некоммерческих целях.

Однако условия договора не касаются иностранных судов. Их многочасовые досмотры наносят экономический ущерб портам Мариуполя и Бердянска – от $5 тыс. до $15 тыс. в сутки за одно судно, в зависимости от его технических параметров. Эти цифры приводит начальник службы по связям с общественностью Мариупольского порта Анна Чагир, комментируя последствия вынужденного простоя с 2 по 4 июня.

По мнению координатора группы «Информационное сопротивление» (ИС) Дмитрия Тымчука, действия российской стороны продиктованы, прежде всего, экономическими соображениями. Блокирование портов приводит к удорожанию логистики и может заставить контрагентов искать другие пути для доставки своих грузов. Это наносит ущерб украинской экономике и может спровоцировать сокращение рабочих мест. А дестабилизация ситуации в регионе выгодна Кремлю.

Кроме того, по версии ИС, блокируя судоходство в Азовском море, Россия пытается вынудить Украину возобновить поставки днепровской воды в аннексированный Крым. Ситуация с водоснабжением в Крыму действительно катастрофическая. В начале июня оккупационные власти в связи с засухой даже объявили чрезвычайную ситуацию в четырех районах Северного Крыма.

Впрочем, ИС не исключает, что Россия может прибегнуть и к военной силе в районе Азовского моря. Во всяком случае, условия для этого уже создаются.

Угроза с моря

Украина не располагает на Азовском море кораблями военно-морских сил. Охрану акватории несет Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы (ГПС), усиленный плавсредствами Керченского отряда, эвакуированного из Крыма в 2014 году. Всего, по данным Украинского милитарного портала, наша страна может выставить в Азовском море два корабля, пять катеров и 11 малых быстроходных катеров.

Из них только один сторожевой корабль «Донбасс» имеет артиллерийское вооружение в виде спаренной 30-мм артустановки. Кстати, именно этот корабль был передислоцирован в 2014 году из Крыма. Второй корабль – это турецкая рыболовецкая шхуна «Баба Хасан». В 2010 году она была конфискована за незаконный вылов рыбы, оборудована пулеметами и передана морской охране под новым названием «Оникс».

У нашего противника ситуация намного лучше. По информации координатора ИС Константина Машовца, корабельно-катерная группировка ФСБ в Азовском море насчитывает до 16 пограничных сторожевых кораблей (ПСКР), семь из них имеют мощное артиллерийское вооружение, включая 76-мм и 30-мм артиллерийские орудия. Сюда же следует добавить 36 быстроходных катеров с крупнокалиберным пулеметным вооружением.

Хотя эта группировка превышает численность и боевые возможности Мариупольского отряда морской охраны ГПС, РФ предпринимает меры по ее усилению. Еще 23 мая Андрей Клименко сообщил о переброске из Каспийского моря в Азовское двух речных бронекатеров АК-201 и АК-248 проекта 1204 («Шмель») и одного катера АК-326 проекта 1400М («Гриф»). Бронекатера «Шмель» вооружены 76-мм орудиями со спаренным 7,62-мм пулеметом. На борту у них имеются 17-ствольные 140-мм реактивные системы залпового огня, а также зенитное вооружение, включая ПЗРК «Стрела-2М». Катера «Гриф» вооружены крупнокалиберными пулеметами.

Таким образом, утверждает Машовец, РФ создает предпосылки для высадки морского десанта на побережье Азовского моря, целью которого может стать как захват Мариуполя, так и создание «сухопутного коридора» в Крым. В ходе этой операции противник способен форсировать Таганрогский залив и при поддержке авиации атаковать район Мариуполя с моря. Одновременно РФ может начать наступление в зоне проведения Операции объединенных сил – на приморском участке и на юге Донецкой области.

Авиационная поддержка такого удара также выглядит достаточно солидной. По мнению Машовца, Украина должна быть готова отражать атаки до 100-120 ударных самолетов типа Су-24, Су-34, Су-25 (различных модификаций) и не менее 30-35 ударных вертолетов типа Ми-28, Ка-50 и Ка-52. Для захвата плацдарма на Азовском побережье противник может использовать группировку в 500-700 человек с бронетехникой, причем для удержания этого плацдарма группировка может быть быстро увеличена втрое. В случае такого комбинированного воздействия, как полагает ИС, украинским войскам будет крайне сложно отстоять Мариуполь.

Отметим, что до сих пор в ходе войны на Донбассе противник практически не пытался атаковать с Азовского моря, если не считать инцидента, произошедшего 5 июля 2014 года. Тогда группа террористов, подобравшись к берегу на малых плавсредствах, огнем из минометов и стрелкового оружия разрушила пограничный пункт технического наблюдения на побережье Азова в районе поселка Седово (сейчас этот населенный пункт находится под контролем «ДНР»). Здание было разрушено, один из украинских пограничников, несших службу на объекте, погиб в бою.

Отделение Крыма

Описанный выше сценарий «азовского блицкрига» нельзя сбрасывать со счетов, хотя совершенно необязательно, что события пойдут именно по такому пути. Дело в том, что проведение столь масштабной операции с привлечением авиации и флота будет означать прямое военное вмешательство РФ. Свалить вину на «шахтеров» и «трактористов» Кремлю не удастся, поскольку боевики не имеют, ни авиации, ни флота, если не считать нескольких рыбацких баркасов с пулеметами, которых в «ДНР» гордо именуют «азовской морской Флотилией». К тому же сейчас Москва делает все возможное, чтобы заморозить конфликт. И нет оснований полагать, что дело может дойти до масштабной эскалации конфликта.

Нельзя сказать, что Киев пассивно следит за развитием событий. В частности, авиация проводит облеты побережья Азовского моря, в конце мая пограничники провели учебные маневры в море. Кроме того, 23 июня морская пехота начала учения в районе Геническа по уничтожению формирований условного противника.

Наконец, 3 июня стало известно, что Украина сама закрывает три участка Азовского моря для проведения учебных стрельб до 1 сентября. И эти стрельбы действительно состоялись – в первой половине июня в Приазовье проводились военные учения, в ходе которых прошли артиллерийские стрельбы по наземным и надводным целям из тяжелых 152-мм гаубиц «Гиацинт». А 21 июня пограничники провели морские учения в районе Белосарайской косы между Бердянском и Мариуполем.

Все эти мероприятия свидетельствуют о том, что Киев пытается предостеречь Кремль от возможного броска на Азовское побережье. Однако сил для того, чтобы прекратить практику продолжительных досмотров судов, Украине пока недостаточно. По информации Украинского милитарного портала, на Азовском море нам необходимо иметь до 30 кораблей, оснащенных пулеметно-пушечными боевыми модулями. То есть, к имеющемуся количеству следует прибавить еще 10-12 плавсредств.

Способность украинского ОПК быстро выполнить такую задачу вызывает сомнения. После того как в результате аннексии Крыма Украина потеряла большую часть флота, в распоряжение военно-морских сил были переданы всего два малых бронированных артиллерийских катера типа «Гюрза-М». Каждый такой корабль оснащен боевым модулем, снабженным 30-мм автоматическим орудием, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом и двумя противотанковыми ракетными комплексами «Барьер». Еще четыре «Гюрзы» находятся на стадии государственных испытаний. Однако эти корабли нужны, прежде всего, для того, чтобы закрыть «дыры» в Черном море.

К слову, еще в 2016 году Министерство обороны заявило о планах к 2020 году спустить на воду до 30 хорошо вооруженных малых кораблей, которые образуют так называемый «москитный флот», способный разом атаковать большие цели. Впрочем, судя по реальным темпам строительства кораблей, эти планы не будут выполнены. При этом Украина намерена провести ремонт ПСКР «Донбасс», который будет проходить в пределах акватории Азовского моря в течение 45 дней. Стоимость ремонта составит 6,5 млн грн.

Однако одних только кораблей для эффективной обороны морского побережья недостаточно. «Москитный флот» – лишь часть системы, которая должна обеспечить надежную защиту нашей береговой линии и безопасность судов в море. Без поддержки с берега эффективность флота будет невысокой. Общая система должна включать средства электронного подавления, противокорабельные комплексы, размещенные на береговой линии, беспилотники и авиацию», – объясняет Фокусу эксперт по вопросам ОПК Максим Глущенко.

В свою очередь политический эксперт центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк для борьбы с морской блокадой предлагает вообще отделить Крым от материка, окончательно превратив его в остров. «Нам нужно прорыть канал, чтобы соединить Черное море с Азовским», – утверждает Октисюк.

Такого же мнения придерживается и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко. По его словам, такой канал станет ответом Украины на мост через Керченский пролив, и позволит ходить кораблям из Черного море в Азовское без давления со стороны РФ.

Денис Попович, «Фокус»