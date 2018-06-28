От встречи Трампа с Путиным ждут оттепели в России

Дональд Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Владимиром Путиным. В центре внимания будут Сирия и Украина. Накануне в Москве побывал помощник президента США Джон Болтон.

Джон Болтон не исключил неких конкретных договоренностей двух лидеров, однако каких-либо серьезных прорывов он не ждет. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что президенты должны наладить личный контакт, при этом внутри России возможна некая оттепель.

Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются – это по-своему праздник, наряду с футболом. Помощнику главы Белого дома Джону Болтону, который приехал договариваться на этот счет, в Москве оказан максимально радушный прием, его пригласили в Кремль к президенту России. Дипломатичный Болтон смутился, не смог ответить на вопрос, опоздал ли Путин к назначенному времени. В итоге воздержался – не сказал ни да, ни нет. Но зато не исключил неких конкретных договоренностей между президентами России и США.

Главным прорывом на сегодня можно считать то, что сначала будут переговоры тет-а-тет, и только потом – в расширенном составе. Запереться вдвоем и поговорить по душам, наладить личный контакт – это и есть цель саммита, программа максимум. Все остальное неважно.

Понятно, что проблем так много, что найти какие-то решения за один день просто физически невозможно. А вот понять, услышать аргументы друг друга и в конце сделать вывод – да он неплохой парень, с ним, пожалуй, можно иметь дело… А затем возможно продолжение – они опять встретятся, а за этим, глядишь, последует конкретика.

Считается, что Владимиру Путину удалось – или почти удалось – подружиться с Джорджем Бушем-младшим и не получилось с Бараком Обамой. Не секрет, что на Трампа надеялись, за него болели. И вот скоро два года как его выбрали, а отношения с Россией становится только хуже.

Но надежда по-прежнему есть – это показал и визит Болтона, и риторика последних дней. Трамп говорит, что хотел бы поладить с Путиным, и даже позвал его обратно в «восьмерку». А из Москвы в ответ: «Он умеет слушать». Однако для этого надо, как минимум, встретиться и поговорить.

Успешным саммит можно будет считать, если Владимир Путин впоследствии скажет: Дональд меня услышал и отнесся с уважением, он готов понять Россию, хотя, конечно, окружение мешает. И вот здесь начинается вторая часть действа под названием «российско-американский двусторонний саммит».

Российской власти важно создать некий положительный имидж – повлиять на западное общественное мнение. Чтобы потом Трампа не обвиняли в поддержке режима, который не разделяет западные ценности, а то и грубо их попирает. Москве желательно показать, что последнее утверждение не совсем верно: да, у нас не так, как у вас, но мы боремся, исправляем недостатки.

И вот прямо под приезд Болтона появляется законопроект, отменяющий уголовное наказание за репосты и лайки в социальных сетях. Убран с глаз долой думский документ об уголовной ответственности за исполнение американских санкций на территории России – это совсем было бы неудобно. И, наконец, очень может быть, что Олега Сенцова в итоге отправят домой на Украину – нельзя исключать, что это обставят как знак доброй воли.

Некоторая оттепель под грядущий саммит, так или иначе, должна случиться. Это по-своему традиция еще с советских времен. А вот насколько она будет продолжительной или даже превратится в устойчивую тенденцию, зависит от успеха встречи Путина и Трампа. Наладят они личный контакт – значит, и за репост, глядишь, сажать перестанут. А если нет… Впрочем, это совсем другая история.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»