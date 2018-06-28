Гарантии Путина для Тимошенко. Почему «Оппоблок» поддерживает лидера «Батьківщини»?

Суть договоренностей озвучила Анна Герман: Тимошенко должна стать президентом, тогда с Януковича и его людей будут сняты все обвинения, а Украина вернется под крыло России.

Очередное судебное заседание по делу о госизмене Януковича, состоявшееся 26 июня, стало бенефисом Анны Герман, которая выступала в роли свидетельницы со стороны защиты беглого экс-президента. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Юрий Вишневский.

Как известно, Анна Герман очень долго являлась ближайшей соратницей Януковича, с мая 2004 по май 2006 гг. работала его пресс-секретарем, затем, после избрания в парламент по списку Партии регионов, была советником Януковича на посту премьер-министра, с февраля 2010 г. работала на Банковой – сначала занимала должность замглавы администрации Януковича, далее руководила Главным управлением по гуманитарным и общественно-политическим вопросам, а после, вновь став депутатом парламента по списку ПР, опять была советником Януковича. На суде Герман подтвердила, что многократно общалась по телефону с Януковичем в последние дни его пребывания в Украине, и заявила, что «его бегство из Украины – это было для того, чтобы его лицо не сеяло раздор и чтобы не началась гражданская война здесь, в Киеве, а не только на Донбассе».

Также Герман использовала судебное заседание для того, чтобы заявить: «Думаю, что справедливый суд оправдает Януковича! Потому что он только хорошего хотел для Украины». По словам Герман, если этот суд не оправдает Януковича, то он пойдет в другие суды, какие есть в мире, чтобы доказать, что не предавал Украину.

Могло бы показаться, что Герман говорит искренне и сумбурно, но на самом деле это была тщательно отрепетированная роль. Более того, есть даже запись этой репетиции: за неделю до выступления в Оболонском райсуде Киева те же самые фразы, буквально слово в слово, Герман произнесла в эфире радио «Комсомольская правда». «Янукович… уехал, чтобы его фигура не стала вот этим яблоком раздора еще больше, чтобы не началась гражданская война. И так он сберег мир хотя бы в основной части Украины, хотя, конечно, не удалось сберечь мир на Донбассе, – вещала соратница Януковича в эфире пропагандистской радиостанции страны-оккупанта. – Я думаю, что главная игра Януковича еще не сыграна. Что он вернется в большую политику, что он найдет справедливый суд в мире. Если он не найдет его в Украине, я думаю, он пойдет искать справедливый суд… Я знаю, что он не боится справедливого суда и готов предстать перед таким судом и найти истину. Потому что я знаю, я была с ним до последней минуты его власти в Украине, я знаю, что он ничего плохого для страны не делал».

Но не это самое интересное. В конце концов, какая разница, где и как Герман готовила свою речь в суде. Самое интересное в том, что фразы, которые Герман придумала о Януковиче, являются составной частью ее аргументации в пользу того, что следующим президентом Украины должна стать Юлия Тимошенко. Это видно уже даже из заглавия, под которым обнародовано упомянутое интервью: «Анна Герман: Тимошенко, вопреки воле Запада, может стать президентом, а Янукович сумеет доказать, что никого не приказывал убивать».

Герман очень четко, по полочкам разложила российским радиослушателям, почему Россия выиграет от победы Тимошенко на президентских выборах в Украине. «Мне кажется, она сможет найти компромисс со всеми соседями Украины, сможет вернуть порвавшиеся связи, – нахваливала соратница Януковича его бывшую главную конкурентку. – И что мы вернемся к таким более, как бы так деликатно сказать, сбалансированным отношениям». Ну и закончила она ключевыми словами, ради которых, собственно, и делалось все это интервью (включая фразы в защиту Януковича): «Мне кажется, что Юлия Тимошенко – сегодня это социальный запрос в Украине. Мне кажется, что у нее получится».

Года четыре назад было бы очень трудно поверить в то, что между Тимошенко, которая при Януковиче более двух с половиной лет провела за решеткой, и людьми Януковича возможен какой-то компромисс, не говоря уже о взаимопонимании и совместных планах. Однако Герман и Тимошенко никогда не скрывали к друг другу личных симпатий. Во время скандального газового дела, когда Янукович отправил Тимошенко в тюрьму, именно Герман выступала в качестве некого «адвоката Тимошенко» в Партии регионов.

По словам самой Герман, она не раз встречалась с Тимошенко. Они называют друг друга сестрами с февраля 2016 г., когда они публично обнимались на Международном ланче на молитвенном завтраке в Вашингтоне. «Мы действительно были по разные стороны баррикад, но мы продемонстрировали прощение и примирение», – объяснила Герман этот союз.

Сегодня все выглядит так, будто между Тимошенко и людьми Януковича есть некая формула сотрудничества. Юлии Владимировне помогают победить на президентских выборах (последние речи Герман выглядят как неприкрытая агитация за Тимошенко) и тогда с Януковича и его людей будут сняты обвинения. А гарантом этих договоренностей может быть лично Владимир Путин.

При этом Тимошенко отвечает экс-«регионалам» взаимностью. Так, 26 июня (в тот же день, когда Герман выступала в суде в защиту Януковича) партия Тимошенко «Батьківщина» выступила с заявлением в защиту телеканала «Интер», совладельцем которого является один из ведущих деятелей «Оппоблока», бывший глава администрации Януковича (начальник Анны Герман) Сергей Левочкин. А совпадение позиций «Батьківщини» и «Оппоблока» в парламенте стало уже обыденным делом.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»