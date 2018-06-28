Ждали Россию, а остались те же рыла но в профиль. Исповедь крымского «ватника»

В Крыму происходит масштабный кризис оккупационной власти, при этом преследованиям со стороны силовиков подвергаются не только украинские активисты, но и пророссийские активисты столь радовавшиеся оккупации и аннексии.

Этот пост я переписывал три раза, было желание рассказать во всех подробностях о той травле, которую сейчас устроили крымские власти и подконтрольные им СМИ на пророссийских общественников и блогеров, в том числе и на меня. Но подумав, я отказался от этой идеи и если у вас есть желание, об этом можно прочитать на моей странице в Facebook, пишет на страницах своего блога «Эхо Москвы» крымский блогер Александр Горный.

Но в двух словах – украинские перевертыши, засевшие в органах власти Крыма обвинили нас в том, что мы агенты влияния, работаем на СБУ и Госдеп, занимаясь подрывной информационной деятельностью очерняя крымскую власть. Это из серии, когда вор кричит – Держи вора! Атаки на общественников происходят с определенной периодичностью, есть угрозы физической расправы.

Сейчас в Крыму происходит масштабный кризис власти, после ареста ближайшего соратника Сергея Аксенова, бывшего мэра Ялты г-на Ростенко. Любой наш сейчас пост о происходящем в Крыму, нерешаемых годами проблемах на местах, либо разоблачающий высокопоставленных крымских чиновников в незаконной деятельности или незаконном получении российского гражданства, приводит к истерике на политическом Олимпе Крыма.

Известный крымский общественник Александр Талипов регулярно этим занимается, за что его крымские перевертыши готовы были засудить и уничтожить. Но именно Александр не раз разоблачал украинские провокации в Крыму, чем видимо очень расстраивает некоторых вице-премьеров и их родственников, которые в эти моменты особенно активизируются и мочат нас общественников.

В Крымских органах власти всех уровней засели все прежние, которые ураганили при Украине, ураганят и сейчас. Скорость с которой они весной 2014 года переобулись потрясает. Сменили флаги, портреты, речи и клянутся в вечной верности России и Путину, лишь бы сохранить то, что наскребли непомерным трудом….. хотя в сети можно найти этих же товарищей, где они клянутся в вечной любви и верности Украине, и до последнего не хотели принимать выбор крымчан.

Вы верите, что взрослые люди могут сменить свои символы и убеждения за один день, тем более те, кто очень неплохо чувствовал себя при Украине и сейчас по ней очень тоскует? Там им разрешалось все, лишь бы был кум во власти и деньги были.

Все значительные успехи в Крыму, которые мы видим, достигнуты федералами. Местные товарищи преуспели лишь в том, чтобы ….. ну вы сами понимаете в чем. Скажу более, по моему оценочному суждению, многие из них осуществляют целенаправленную диверсионную деятельность, так как сохранили контакты с Украиной и возможно, являются агентами СБУ.

Понимаете, все эти истории про прорывы диверсантов на границе просто детский лепет, по сравнению с тем, что эти товарищи творят в российскому Крыму из своих кабинетов. У этих людей есть конкретные имена, фамилии, должности и заслуги, за которые если разобраться надо сажать.

Может, Сергей Валерьевич, нам надо строить не игорную зону на ЮБК, а большой СИЗО на севере Крыма для ваших бояр? Силовики пытаются бороться с этим перекрасившимся добром, много задержаний и разоблачений, накоплены огромные папки материалов, но к сожалению, как некоторые из них говорят, команды сажать нет. Почему? Кто сдерживает?

Что такое Крым сейчас, после 4 лет нахождения в России?

1. Это прекрасный российский регион, с колоссальным туристическим потенциалом и огромным клубком проблем доставшихся нам с украинских времен.

2. Россия вложила колоссальные ресурсы в базовую инфраструктуру Крыма. Построены – Крымский мост, новый аэропорт, энергомост, проложены оптико-волоконные кабели, газопроводы, достраиваются две электростанции, реанимируются производства, строится трасса Таврида и куча различных объектов по ФЦП социальной направленности.

3. Что сделали местные власти? Практически ничего. Много болтовни и обещаний, но нет результата и продолжается мощнейший распил крымских ресурсов. Скандалы о незаконных стройках, отжиму земли и многое другое регулярно сотрясают Крым и при этом происходит полный игнор, так как ураганят «свои».

4. Сергей Аксенов по факту не контролирует ситуацию в Крыму и все его обещания остались лишь словами. Он полностью потерял связь с общественниками на местах вопреки рекомендациям Владимира Путина поддерживать диалог и привлекать нас к решению проблем, которые мы выявляем на местах. Мы пытались много раз достучаться до него, но все бесполезно, полный мороз. В результате созданы карманные общественные организации, которые не работают и видимо специально замалчивают многие тревожные ситуации.

5. Среди его подчиненных и советников много тех, кто крепко связан с Украиной. Есть основания думать, что товарищи проводят диверсионную работу и саботаж. За все, что берутся его чиновники, либо разворовывается, либо через одно место, что вызывает недовольство рядовых крымчан, которые устали от беспредела на местах.

6. Продолжается варварская застройка набережных и парков в Крыму строительным лобби из Госсовета и его вождем при полном попустительстве первых лиц Крыма. Люди регулярно выходят на акции протеста, но их не слышат.

7. Происходит варварское использование природных ресурсов Крыма, заметно ухудшилась экологическая ситуация. За 4 года не решен вопрос очистных сооружений, дерьмо продолжает литься в море, что полностью нивелирует все усилия федерального центра по развитию туристической инфраструктуры полуострова.

8. У крымских властей до сих пор нет плана развития и сохранения Крыма, да и как он может быть, если на крымском политическом Олимпе кадровая чехарда с периодическими посадачаками, а на места министров проталкиваются примитивные девочки и мальчики спикеров и кремлевских пропагандистов. Яркий пример министр спорта и министр туризма. Это полное дно кадровой политики кабинета Аксенова.

9. Особая история крымско-татарский вопрос. Это бомба замедленного действия. У меня есть предположение, что люди занимавшиеся им сделали все возможное, что бы это произошло. Появилась титульная нация, распиливаются бюджеты, в ущерб другим народам, которые живут в Крыму и довольно громко уже возмущаются этим перекосом.

10. В Крыму у многих крымчан двойное гражданство, речь идет о миллионе человек, в том числе и у чиновников, и их родственников. Это вторая бомба замедленного действия. Она скоро рванет и уже заметны первые признаки этого. Кто педалировал этот вопрос? Те, кто переобулся на лету и засел в Госсовете.

11. Крым дотационный регион, но об эффективности использования бюджетных ресурсов говорить крайне сложно. Посадок много, как и дел – банально воруют.

12. Инвесторы не спешат в Крым и дело здесь не в западных санкциях, а в крымских чиновниках, которые на пальцах людям объясняют, что и сколько надо. Проталкиваются варварские инвестпроекты по застройке многоэтажными коробками парковых зон и набережных, чем окончательно уничтожается туристический потенциал ряда территорий.

13. У людей наблюдается крайнее разочарование от происходящего и чем дальше, тем я больше слышу слова недовольства. При этом Совминовская пропаганда постоянно накачивает крымчан мыслью – какие ОНИ хорошие, эффективные, патриотичные, сколько они сделали и призывают бояться чиновников-варягов, которые могут прийти в Крым.

Это не полный список. Наблюдая за тем, что происходит в Крыму, я убеждаюсь, что Крыму срочно необходима спецоперация, как в Дагестане и новый губернатор, как Васильев. Нужна тотальная зачистка с детальным разбором каждого перекрасившегося чиновника и тем, чем они эти годы занимались.

Не зря эксперты РАНХиГС, которые провели детальный анализ происходящего на полуострове, вышли с предложением передать ЮБК в прямое подчинение федеральному центру. В противном случае прекрасный южный берег будет уничтожен и разворован местными деятелями.

У меня есть понимание, что если Сергей Аксенов не способен навести порядок на хате, то он должен досрочно уйти сам. Я к нему, как к человеку отношусь хорошо, но вот ему, как руководителю, я не могу ему поставить положительную оценку. Все его местные рейтинги дутые. В них хотят показать, что без Аксенова в Крыму теперь никак и только он может спасти Крым, только от чего или кого? От своего жулья? Так мы видим, что не может.

Тоже самое касается и Константинова – необходимы перевыборы в Госсовет, народ фигеет от этого перекрасившегося государственного деятеля.

Понимаете, народ просто уже устал от всего этого. Ждали Россию, а остались те же рыла только в профиль. Чего только стоит история с Общественной палатой Крыма, которую в народе прозвали Карманной палатой Крыма, а ее бессменный вождь редкостный пример переобувания в воздухе.

Я скорее всего вынужден буду временно покинуть Крым. Если честно, то боюсь провокаций, о чем меня предупредили мои компетентные знакомые. Уверен, что есть угроза моей жизни и для моих коллег общественников, так как для перекрасившегося крымского жулья мы сейчас, как кость в горле.

Нас могут подставить или просто физически убрать, и это в нашем российском Крыму, что мне очень печально признавать. Мы проигрываем Крым жулью, перевертышам и агентам СБУ.

Тем временем заканчивается третий месяц после серьезнейшей экологической катастрофы в Коктебеле.

Тогда в море вылились тысячи кубометров химии и дрожжей. Крымские, феодосийские и коктебелевские власти до сих пор никак не отреагировали на происходящее, а феодосийская прокуратура за три месяца не нашла возможности дать мне ответ на официальный запрос.

Разве это не диверсия от перевертышей и возможных агентов СБУ? Где зачистки? Путин в курсе происходящего?

Александр Горный, «Эхо Москвы»