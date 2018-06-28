Россия может атаковать Украину с территории Беларуси

По данным украинской военной разведки, Беларусь является подготовленным российским плацдармом для вторжения в Украину с севера.

Главное управление разведки Минобороны Украины рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения России. Об этом заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий, передает «Радио Свобода».

По его словам, украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые РФ проводит на территории Беларуси.

«В течение 2016-2017 годов на территории Беларуси прошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует», – подчеркнул Скибицкий.

Как сообщалось, в 2017 году на территории Беларуси и частично в России прошли военные учения «Запад». По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 тысяч 200 военнослужащих, из них 3 тысячи россиян.

Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина, беспокоились, что РФ может использовать учения «Запад-2017» для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО, и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину.

В Минске и Москве заявляли об «оборонительном» характере совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» и уверяли, что после их окончания все российские военнослужащие, принимавшие в них участие, покинули территорию Беларуси.

«Радио Свобода»